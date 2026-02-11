Rafael Nadal je objasnio zašto Karlos Alkaraz više nije talenat, nego teniska legenda.

Rafael Nadal gledao je uživo kako njegov zemljak Karlos Alkaraz pobeđuje Novaka Đokovića u finalu Australijan opena i kako dolazi do "karijernog slema" sa samo 22 godine. Bio je to čak sedmi grend slem za Alkaraza koji je bez ikakve sumnje najbolji igrač svjeta u ovom trenutku i njegovi rezultati i te kako raduju Nadala.

Međutim, ne sviđa mu se što se o Alkarazu i dalje priča kao o "talentu". Upravo je u poslednjem intervjuu odbrusio na takvo pitanje i objasnio zbog čega o njemu mora da prestane da se priča na taj način, pošto je to odavno prevazišao.

"Kažu da je Alkaraz talenat, a ima sedam grend slemova? On uopšte nije talenat", rekao je Rafael Nadal i počeo da sipa velike komplimente na račun mladog igrača: "Već je legenda našeg sporta. Kad pogledaš velike igrače u istoriji grend slemova, malo ih je sa sedam titula. Mislim... Ma, nikakav talenat ha-ha".

Šta se Nadalu sviđa kod Alkaraza?

Priznao je Nadal da je navijao za Alkaraza protiv Đokovića, posle čega je u hodniku čekao svog zemljaka da mu čestita na zaista sjajnoj partiji u finalu Australijan opena. Tu je video sve što mu se sviđa.

"Bio je to meč kakav bi trebalo da budu finala grend slemova. Izjednačen i baš žestok. Na kraju se vidi razlika u godinama i fizičkim mogućnostima. Ali svako sa svojim oružjem pokušava da izvuče maksimum i da uživa u finalu na svoj način. Gledaš sve iz druge perspektive. Mirnije, smirenije analiziraš stvari. I to je to!", rekao je Nadal prije nego što je napustio intervju.

Hvalio je i Đokovića

Rafael Nadal je istakao i da mu se ne sviđaju komentari Patrika Muratoglua, dok je stao i u zaštitu Novaka Đokovića koga kao da svi "forsiraju" da osvoji 25. grend slem.

"Ne mislim da bi se išta promenilo u tenisu ako Đoković osvoji svoj 25. grend slem. Imati Karlosa je blagoslov jer je on sjajan igrač koji nas predstavlja širom sveta, a uz to podiže tenis na neverovatan nivo i mislim da možemo samo da uživamo i cjenimo to, to je sve", rekao je Nadal.