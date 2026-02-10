Španac Rafael Nadal ustao je glasno da odbrani status "velike trojke".

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Izjava poznatog teniskog stručnjaka Patrika Muratoglua da pobjeda Novaka Đokovića protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan Opena ne potvrđuje da je "velika trojka" bolja od Alkaraza i Sinera, izazvala je dosta polemile u teniskoj javnosti. Stigla je i do Rafaela Nadala koji je najprije regovao na društvenim mrežama, a sada je direktno novinarima pojasnio šta je mislio.

"Ne vidim kontroverzu. Ne želim da pokrećem kontroverzu, ali poenta je da je analiza Patrika Muratglua pogrešna", rekao je Nadal i slikovito objasnio:

"To je kao kada biste analizirali današnjeg Mesija sa Mesijem koji je igrao u Barseloni ili Kristijana Ronalda koji danas igra sa onim koji je igrao u Real Madridu, ovo je jednostavno moje gledište. Na kraju krajeva, svako gradi svoju karijeru i nikada nisam rekao da su neki bolji od drugih, svi su sjajni ambasadori našeg sporta i mislim da moramo biti srećni što imamo nekoga poput Novaka, koji je i dalje tamo gore posle toliko godina na terenu", rekao je Nadal.

Još jednom je odao priznanje mladom nasledniku Karlosu Alkarazu za sve što radi van terena i na njemu. "Imati Karlosa je blagoslov, jer je on sjajan igrač koji nas predstavlja širom svijeta, a uz to podiže tenis na nevjerovatan nivo i mislim da možemo samo da uživamo i cenimo to, to je sve", zaključio je Nadal koji se penzionisao 2024. godine.

Ko je sve reagovao?

Patrik Muratoglu

Izvor: Hongbo Chen / Actionplus / Profimedia

Osim Rafaela Nadala sa Muratogluom se nisu složili mnogi teniski stručnjaci među kojima su najglasniji bili Greg Rusedski i Boris Beker. Francuz je na kraju morao da pojasni šta je mislio.

"Dozvolite mi da objasnim. Uzimate jedan meč i iz toga izvlačite zaključke. Setite se da je Janik dobio Novaka u prethodnih pet mečeva. Jedan meč me neće natjerati da promenim mišljenje o onome što gledam u poslednje dvije-tri godine. Siner se kreće brže, jače udara, udara lopticu u penjanju i bolje servira od Novaka. Đoković je mentalno najjači u istoriji i to je u ovom meču napravilo razliku. To je ono što je obilježilo njegovu cijelu karijeru. Janik je osvojio čak 12 poena više, ali je Novak uzeo one najvažnije", poručio je Muratoglu.