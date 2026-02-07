Pogledajte kako je Novak Đoković ispratio otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Italiji.

Srpski teniser Novak Đoković vratio se prije nekoliko dana iz Australije u Grčka, u kojoj sada živi sa porodicom, međutim nije se dugo zadržao kod kuće. Mimo svih najava i očekivanja, Đoković je u petak uveče prisustvovao otvaranju Zimske olimpijske igre Milano–Kortina.

Bio je to spektakl na tri lokacije koji je trajao nekoliko sati. Na defileu smo vidjeli i troje srpskih sportista koji će učestvovati na ZOI, dok je negdje u publici bio i Novak Đoković, koga je novinar lista Corriere dello Sport uspio da „uhvati“ na ulici.

Novak Djokovic is in Italy with his family for the Winter Olympics.



He says he has aspirations to play until the 2028 Olympics.



Djokovic: “It’s far off, but I have a desire to play until then.”pic.twitter.com/tyeAhYlS7r — Danny (@DjokovicFan_)February 7, 2026



Novak Đoković nije bio dio zvaničnog programa Zimskih olimpijskih igara, ali je došao na otvaranje i time pokazao veće poštovanje prema **Italija**i nego Janik Siner – Italijan koji je na kraju odbio svoju zemlju i tamo je označen kao „izdajnik“, jer su mu, prema pisanju medija, bile važnije određene sponzorske obaveze.

Novak Djokovic and family at the Olympics opening ceremony. ❤️pic.twitter.com/WlHYfjj9qU — Danny (@DjokovicFan_)February 7, 2026

Tu je i Novakov idol

Novakov sportski idol Alberto Tomba, najveći italijanski skijaš svih vremena, upalio je olimpijski plamen, pa ostaje da se vidi da li će Novak Đoković uspjeti da ga sretne tokom Zimske olimpijske igre Milano–Kortina.

„Tomba je moj idol. Fantastična osoba, upoznao sam ga prvi put u Srbiji prije petnaestak godina i toga se i dalje sjećam. Bila je to večera na kojoj je bilo prisutno mnogo ljudi, sjedio sam pored njega i bio sam mnogo srećan zbog toga. Bio je toliko zabavan, pričao je sa mnom o svemu osim o skijanju, a ja sam htio da saznam par tehničkih stvari. Rekao mi je da ne želi da priča o skijanju, već o životu, zabavi i slično. Dogovorili smo se da ćemo jednog dana zajedno skijati, nadam se da će taj dan doći i da ću se vratiti na skije“, objasnio je Novak prije nekoliko godina.

„Igrao sam tenis sa **Pit Sampras**om, treba još da skijam sa Tombom i da igram košarku sa **Majkl Džordan**om. Poslije toga mogu da se penzionišem iz svih sportova“, otkrio je Đoković.