Rukometaši Hrvatske neće imati doček u Zagrebu posle osvajanja evropske bronze. Oni traže samo Marka Perkovića Tompsona

Izvor: RTL/printscreen

Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvajanja trećeg mjesta na Evropskom prvenstvu u Danskoj otkazan je, saopštio je Hrvatski rukometni savez. Igrači su željeli da ih dočeka Marko Perković Tompson, ali Grad Zagreb nije dozvolio njegov nastup zbog zabrane korišćenja ustaških simbola.

„Želja svih igrača hrvatske reprezentacije, stručnog štaba i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku peva Marko Perković Tompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stručnog štaba i HRS-a, obavještavamo javnost da svečanog dočeka neće biti“, naveli su iz Saveza.

Ipak, zahvalili su gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka i istakli da će utakmicama i drugim događajima obilježiti uspjeh reprezentacije.

„Reprezentacija će na zagrebački aerodrom Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a sutradan u 12 sati prijem za reprezentaciju organizuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković“, dodaje se u saopštenju.

Izabranici Dagura Sigurdsona osvojili su bronzu nakon pobjede nad Islandom u meču za treće mjesto, što je drugo veliko takmičenje zaredom s medaljom. Prošle godine su na Svjetskom prvenstvu osvojili srebro, a tada je doček u Zagrebu bio održan.

Zagreb zabranio Tompsona zbog ustaških simbola

Skupština grada Zagreba krajem 2025. godine usvojila je zaključak vladajuće leve koalicije, stranaka Možemo i Socijaldemokratske partije, kojim se zabranjuje korišćenje ustaških simbola u gradskim prostorima. Zaključkom se od gradonačelnika Tomislava Tomaševića traži da spriječi korišćenje simbola, slogana ili poruka koje veličaju, podstiču ili odobravaju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, fašističke ili ustaške simbole i poklike, uključujući ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

Tomašević je ranije naglasio da želi spriječiti ponavljanje skandiranja „Za dom spremni“, kao što je bilo na Tompsonovom koncertu prošlog ljeta na zagrebačkom Hipodromu, kada se slavila marionetska Nezavisna Država Hrvatska iz Drugog svjetskog rata, u kojoj je vršen genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima.

Perković je i nakon toga nastupio u Areni Zagreb, na osnovu dozvole izdate u martu te godine, uz prisustvo, nezvanično, pola miliona ljudi. Ipak, zbog izvođenja pjesme „Bojna Čavoglave“ koja počinje ustaškim pozdravom, izgubio je dozvolu za drugi koncert dan kasnije.

Bez Tompsona ništa

Prema navodima "Indeksa" dio rukometaša je tražio da na dočeku pjeva Marko Perković Tompson, pa i po cijenu da doček ne bude u Zagrebu. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj se već ponudio da on dočeka reprezentativce - naravno, sa Tompsonom u glavnoj ulozi.

"Kako je Indeksu potvrdio Tompsonov menadžment, hrvatski reprezentativci iz svlačionice su se videopozivom čuli s Markom Perkovićem Tompsonom, zvali su ga da ga pozdrave, a on im je čestitao na pobjedi i osvajanju medalje", piše Indeks.

Upravo je Miro Bulj objavio video snimak na kome se vidi kako rukometaši Hrvatske zovu Marka Perkovića i pjevaju mu njegovu pjesmu "Ako ne znaš što je bilo" nakon osvajanja bronze.

Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici.



Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!



#rukomet…pic.twitter.com/QFrLfTPvtH — Miro Bulj (@MiroBulj)February 1, 2026

Tompson bi rado pjevao, da može.

"Ako Hrvatski rukometni savez i Grad pozovu Tompsona, naravno da će prihvatiti poziv, to se ne odbija. Rukometaši su izrazili veliku želju da on pjeva", rekao je Zdravo Barišić, menadžer ovog muzičara. Ipak posle ljetošnjeg koncerta Tompsona u Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da novih koncerata ovog pjevača u prestonici neće biti.

U toku večeri postalo jasno...

"Tehničari su dobili naredbu da vrate svu opremu za sastavljanje pozornice. Pitala sam ih, a oni kažu da su dobili informaciju da dočeka neće biti", rekla je u javljanju uživo za RTL televiziju novinarka.

Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez su ranije objavili da će reprezentaciju dočekati Hrvatske ruže i Zaprešić bojsi, bend koji se specijalizovan za pjesme vezane za reprezentaciju. Ipak, bez Tompsona za rukometaše i Savez "to nije to" i zato neće biti dočeka.