Razlozi su „vrijeđanje digniteta Domovinskog rata“ i pokušaji uklanjanja spomen-ploče u bivšem logoru Morinj; lista obuhvata aktiviste, članove NVO i lidere srpske zajednice u Boki

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Prema nezvaničnim, ali pouzdanim izvorima Antene M, Vlada Republike Hrvatske proglasila je dodatne osobe iz Crne Gore nepoželjnim na svojoj teritoriji zbog, kako navode, „vrijeđanja digniteta Domovinskog rata“.

Ove osobe nisu nosioci visokih državnih funkcija, već pripadnici parapolitičkog miljea i operativci koji su se, kako tvrde izvori, istakli u pokušajima uklanjanja spomen-ploče u bivšem logoru Morinj i organizovanju medijske hajke s ciljem osporavanja teksta na ploči.

Najpoznatije ime među novim nepoželjnim osobama je sveštenik Crkve Srbije Mijajlo Backović, koji se smatra jednim od ključnih povjerenika srpskih obavještajnih struktura u Crnoj Gori. Backović je osnivač Miholjskog zbora i poznat je kao siva eminencija lokalnih vlasti u Boki.

Iako formalno obrazovanje ima tek osnovno, Backović se javno bavio osjetljivim temama etnogeneze stanovnika Boke, što je izazvalo niz kontroverzi. Tokom aprila prošle godine, komentarišući istoriju Bokelja, naveo je da je „do Drugog svjetskog rata u Boki rimokatolici uvijek govorili da su Bokelji ili Srbi“, te istakao proces kroatizacije bokeljskih rimokatolika u 20. vijeku.

Na spisku novih nepoželjnih osoba, prema istim izvorima, nalaze se i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović, poznat po nacionalističkoj retorici, te Radan Nikolić, čelnik Udruženja boraca ratova 1991–95, koji je od ranije prepoznat kao promotor interesa Beograda u Crnoj Gori.

Takođe, član NVO „Matica Boke“ Ivan Starčević i predsjednik Savjeta NVO Boke Kotorske dr Mašan Ercegović navodno su na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Hrvatsku.

Zvanični Zagreb, kako navode izvori, vjerovatno neće formalno objelodaniti spisak, a osobe će se sa statusom nepoželjnog suočiti pri pokušaju ulaska u zemlju.

Podsjetimo, Hrvatska je nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Jasenovcu ranije proglasila personama non grata predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, potpredsjednika Vlade Aleksu Bečića i lidera DNP Milana Kneževića.

Spomen-ploča u kasarni VCG u Morinju, na mjestu bivšeg logora za Hrvate tokom ratova 90-ih, otkrivena je 10. oktobra 2022. godine. Na ploči je ispisano: „Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovdje je bio logor, takozvani Centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branioce. Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživjeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!“

Otkrivanju ploče prisustvovali su tadašnji crnogorski ministri odbrane i vanjskih poslova Raško Konjević i Ranko Krivokapić, uz predstavnike Hrvatske, ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i ministra hrvatskih branitelja Toma Medveda.