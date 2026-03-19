Lionel Mesi je stigao do fantastične brojke - na utakmici njegovog Intera iz Majamija protiv Nešvila postigao 900. gol u profesionalnoj karijeri.

Argentinac je pogodio već u sedmom minutu, ali je ekipa sa Floride ipak osvojila samo bod nakon što je u drugom poluvremenu izjednačio Kristijan Espinoza (1:1).

Ovim golom Mesi je došao do 81. pogotka otkako je 2023. godine stigao u američku MLS ligu, a impresivnu karijeru gradio je i ranije kroz 672 gola za Barselonu, 32 za Pari Sen Žermen i 115 u dresu Argentine.

Do magične brojke stigao je 21 godinu nakon prvog profesionalnog gola, koji je kao 17-godišnjak postigao 2005. godine protiv Albasetea.

Iako je Mesi stigao do impresivne brojke, rekord po broju golova u profesionalnom fudbalu je i dalju u vlasništvu Kristijana Ronalda, koji je postigao 65 pogodaka više.

