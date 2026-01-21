Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina žestoko je napala Arinu Sabalenku zbog Lukašenka, ali i ruske tenisere zbog Putina.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina izgubila je na startu Australijan opena od Medison Kiz (7:6, 6:1), pa je privukla veliku pažnju. Na konferenciju za medije došla je sa majicom na kojoj piše "Treba mi vaša pomoć da zaštitimo ukrajinsku djecu i žene, ali ne mogu da pričam o tome ovdje".

Dobila je šansu da priča na konferenciji za medije, a jedno od prvih pitanja bilo je o tome zašto je prestala da predstavlja Hrvatsku. Zemlju u kojoj je živjela kada je njen otac otišao iz Ukrajine jer je kritikovao tadašnjeg predsjednika Viktora Janukoviča.

"Da, predstavljala sam Hrvatsku u prošlosti, jer sam tamo živjela dugo godina. Tamo sam otišla kao politička izbjeglica, moji roditelji su bili političke izbjeglice. Kada si dijete ne možeš da dobiješ renking tek tako, ulaziš kroz nacionalni renking. Tako je pala odluka da idemo tamo. Međutim, ja se nikada nisam identifikovala kao Hrvatica. Volim Hrvatsku, ali je za mene bilo važno da igram za svoju zemlju", rekla je Oleksandra.

"Od kada je otac na frontu, napredovala sam na terenu"

Pričala je i o svom ocu koji je na frontu u ratu između Rusije i Ukrajine i istakla je koliko joj je važna njegova podrška.

"Moj tata je vojnik. Sad sam sama ovdje, ali sam ranije putovala sa njim. Velika mi je podrška još od malih nogu i ponosna sam na njega. Mnogo me to motiviše. Od kada se pridružio vojsci ja sam napredovala za preko 200 mjesta, jer znam da je njegov san da me vidi na terenu. Ne mogu da opišem ova osjećanja, ali kada se nađete u ovakvoj situaciji onda vidite šta su pravi prioriteti u životu. Učiniću sve da ga učinim ponosnim. Poslije ovog meča mi je poslao poruku da je ponosan na mene, šta više mogu da tražim? Ne postoji veća motivacija od te."

Napala Sabalenku i ruske tenisere

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Osim priče na samoj konferenciji, ona je dala intervju i za francuski "L'Ekip" u kom je između ostalog rekla da "osjeća da živi blizu veoma opasnih ljudi koji imaju opasna uvjerenja". Upitana je da objasni na šta misli tačno. Napala je Arinu Sabalenku.

"Pričam, na primjer, o prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki. Znate li da je potpisala listu podrške za predsjednika Lukašenka 2020. godine. I to dok su bili protesti u Bjelorusiji i krv na ulicama zbog toga, rekla je da je Lukašenko njen predsjednik. Onda imate ruske tenisere, recimo Dijana Šnajder koju je hvalio Putin i koja je rekla da bi joj bila čast da primi nagradu od njenog predsjednika, to su njene riječi direktno. Onda ste imali turnir u Sankt Peterburgu koji je bio pljuvanje u lice svima, učestvovao je i Danil Medvedev i mnogi drugi. U isto vrijeme sam se ja budila sa eksplozijama oko mene. Da li mislite da je to normalno? Ja ne mislim", zaključila je Olinikina.