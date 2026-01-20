Neće se momci Dejana Savića boriti za medalje, čeka ih meč za 7. mjesto sa Rumunijom, ali su pobjedom nad ekipom koja je kandidat za evropsku krunu pokazali da pred sobom imaju veliku budućnost.

Izvor: VPSCG

Odličnu utakmicu odigrali su vaterpolisti Crne Gore u poslednjem meču E grupe na Evropskom prvenstvu u Beogradu i pobijedili olimpijskog šampiona i domaćina, Srbiju rezultatom 15:13 (5:6, 3:4, 4:2, 3:1).

Srbija ide u polufinale s prvog mjesta, a naša selekcija u četvrtak igra protiv Rumunije od 18 sati u borbi za sedmo mjesto na prvenstvu Evrope.

Naš nacionalni tim je briljirao u odbrani, a u napadu je kao navika postalo to da se pita Balša Vučković koji postaje lider Crne Gore...

SRBIJA – CRNA GORA 13:15 (6:5, 4:3, 2:4, 1:3)

Srbija: Filipović (četiri odbrane), Mandić 3 (1), S. Rašović 1, Ranđelović 1, Ćuk, Lazić 2, Drašović 1, N. Jakšić 1, Vico 1, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Glušac (četiri odbrane), Martinović 3.

Crna Gora: Tešanović (10 odbrana), Holod 1, Vujović 1, Mršić 2, Mačić, Popadić, Stupar 1, Vučković 4 (1), Perković 1, Spaić, Matković 2, Radović, Đurović, Gojković 3 (1).