Arina Sabalenka nije dozvolila da je uvuku u probleme na Australijan openu, vješto je izbjegla provokativno pitanje.

Arina Sabalenka nije nasjela na provokaciju i nije dozvolila da je uvuku u problem na Australijan openu. Jedan novinar pokušao je to da uradi tako što je pitao o nagradnom fondu i o tome što je ona među teniserkama koje lobiraju za veću zaradu.

"Mislim da uvijek možemo bolje. Ipak, od svih grend slemova na Australijan openu rade najviše sa nama zajedno kako bismo došli do zaključka. Nadam se da ćemo jednog dana doći do srećnog završetka za sve", rekla je Sabalenka.

Novinar nije na tome stao, već je pitao kako to čelnici Australijan opena mogu bolje. Mogao je da joj napravi problem sa organizatorima prvog grend slema sezone, pošto je tražio da priča direktno o njima.

"Pa, mislim... Mogu li da preskočim ovo pitanje?", nasmijala se Arina i okrenula ka moderatoru koji je sjedio pored nje i koji je ekspresno reagovao i samo rekao "sljedeće pitanje".

"Federer i Lejver? Nevjerovatno"

Sabalenka je turnir počela dobro, slavila je u prvom kolu. Taj meč su iz prvih redova gledali Rodžer Federer i Rod Lejver, a po završetku susreta je napravila i selfi sa njima sa terena.

"Naravno da sam ih vidjela, veliki sam njihov fan. Cijeli meč sam sebi govorila 'ne gledaj tamo, molim te, ne gledaj tamo'. Nevjerovatno je. Nikada nisam mislila da će Lejver i Federer da sjede u prvom redu i da gledaju moj meč. To je nevjerovatno. Možda sam zbog Rodžera toliko često izlazila na mrežu, da impresioniram Federera", nasmijala se Sabalenka.

