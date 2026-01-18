Španac Karlos Alkaraz poslije borbe u tri seta plasirao se u narednu rundu Australijan Opena.

Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u 2. kolo Australijan Opena, pošto je bio bolji od domaćeg igrača Adama Voltona 6:3, 7:6(2), 6:2. Nije u Australijanac napravio previše problema, iako smo u drugom setu gledali taj-brejk,ali, ako je suditi po prvom meču, Alkaraz je spreman za karijerni slem.

Sjajno se kretao, sjajno servirao, a jedan poen se posebno izdvojio. Neočekivano mu je Volton napravio problem na mreži, ali je krajnjim naporima uspio da uhvati volej i izazove erupciju na "Rod Lejver areni".

CARLOS ALCARAZ HITS AN UNREAL VOLLEY AGAINST WALTON AT THE AUSTRALIAN OPEN.



He’s literally diving full stretch but controls it perfectly and it drops right over the net.



Like… what?



pic.twitter.com/d339YfZsFL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 18, 2026

Alkaraza sada čeka duel sa Janikom Hanfmanom koji je pobijedio Zakarija Svajdu u četiri seta sa 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (3).

Kako je zadovoljan Alkaraz?

Španski teniser kaže da je ovo bio upravo onakav izazov kakav mu je bio potreban na startu nove sezone.

"Nije bio lak prvi meč, ali sam trenirao zaista dobro i imao sam veoma jasan plan igre. Bio je to meč uspona i padova, sa nekim veoma dobrim trenucima i drugima gdje nisam bio tako dobar, i nekim teškim situacijama, ali mislim da je prilično dobro prevazići teške situacije u svom prvom meču", rekao je Alkaraz i dodao:

"Generalno, prošlo je veoma dobro: tri seta i srećan sam što sam ostvario svoju prvu pobjedu u sezoni. Samo mi je bio potreban ritam meča. Malo po malo, počeo sam da se osjećam dobro tokom meča. Volton je odigrao odličan meč, a ja više volim da diktoram tempo i da imam dobar ritam", rekao je svjetski broj jedan.

Ako prođe Hanfamana, Alkaraza čeka Korentin Mute ili Sebastijan Korda. U osmini finala bi mogao na Toma Pola ili Davidoviča Fokinu. Prema projektovanom žrijebu u četvrtfinalu bi išao na Aleksandera Bublika. Potencijalni rivali su polufinalu su Danil Medvedev, Aleksander Zverev i Feliks Ože-Alijasim, dok bi u finalu mogao na Janika Sinera ili Novaka Đokovića.