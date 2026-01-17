“Farani su brži i igraju sedam na šest. Ako se snađemo kako treba, imamo velike šanse za pobjedu”, rekao je Borozan.

Poraz od Slovenije (41:40) bio je težak udarac za rukometnu reprezentaciju Crne Gore, ali nema vremena za tugovanje – već sjutra (18) “lavovi” igraju protiv Farskih Ostrva u drugom kolu Evropskog prvenstva.

Farani su u prvom kolu remizirali sa Švajcarskom (28:28) i pokazali da su opasan rival, ali bek crnogorske selekcije Vuko Borozan smatra da je meč protiv njih ključan.

"Poraz boli, ali idemo dalje. Dali smo 40 golova, što nije lako, ali protivnik je dao jedan više. Sada moramo da zaboravimo Sloveniju i da se fokusiramo na Farska Ostrva. Ovo je finale za nas", poručio je Borozan.



On je dodao da su Farani čak brži od Slovena i da igraju sistem sedam na šest, što će predstavljati dodatni izazov.

Za pobjedu je, kako ističe pivot Miodrag Ćorsović, neophodno da odbrana bude mnogo bolja nego protiv Slovenije.

“Protiv Slovenije je bilo trčanja bez odbrane. Moramo da se vratimo na zonu, bolje organizujemo odbranu i realizujemo zicere. Ako želimo pobjedu na Evropskom prvenstvu, moramo da budemo na vrhunskom nivou”, poručio je Ćorsović.

U grupi D sve je i dalje otvoreno, pa je trijumf protiv Farana ključan za šanse Crne Gore da se izbori za plasman u narednu rundu.



