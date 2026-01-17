Trener Zoran Abramović ističe da će ključ uspjeha biti zaustavljanje brze tranzicije i igre sa pivotom, dok iz kluba pozivaju navijače da podrškom pomognu ekipi u borbi za nokaut fazu.

Rukometašice OTP Group Budućnost danas od 16 časova u dvorani „Morača“ dočekuju Borusiju Dortmund u meču 10. kola Lige šampiona.



Nakon važne pobjede nad Glorijom u Bistrici, „plave“ imaju priliku da se revanširaju direktnom konkurentu za plasman u osminu finala i preteknu njemački tim na tabeli.



Trener Zoran Abramović ističe da će ključ uspjeha biti zaustavljanje brze tranzicije i igre sa pivotom, dok iz kluba pozivaju navijače da podrškom pomognu ekipi u borbi za nokaut fazu.