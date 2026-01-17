Ova utakmica ostat će upamćena kao jedna od najuzbudljivijih u istoriji evropskih prvenstava.
U Oslu je odigrana utakmica koja je ušla u istoriju evropskog rukometa – Crna Gora je poražena od Slovenije rezultatom 41:40, što je postalo najefikasnije izdanje na EHF Euro prvenstvu.
Ukupno je postignuto 81 gol, čime je srušen dosadašnji rekord od 77 golova, koji je držao meč Bjelorusija – Island (39:38) sa Evropskog prvenstva 2016. godine.
Crna Gora je postigla impresivnih 40 golova, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz u meču koji je obilovao brzim ritmom, preokretima i serijama pogodaka.
