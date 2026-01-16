Rikardo Adami, koji je tokom sezone 2025. bio inženjer trke Luisa Hamiltona u Formuli 1, premješten je na novu funkciju u ekipi Ferarija.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Adami će preuzeti upravljanje vozačkom akademijom Ferarija i program testiranja bolida, saopštio je tim, a prenio Bi Bi Si (BBC).

"Postavljanje novog inženjera trke za bolid broj 44 biće objavljeno u odgovarajuće vrijeme", navodi se u saopštenju.

Ova promjena dolazi nakon stalnih spekulacija tokom sezone 2025. da je bilo problema u komunikaciji između Hamiltona i Adamija. Britanski vozač, koji ima 41 godinu, to je uvek negirao i isticao da je odnos sa inženjerom dobar.

Odnos vozača sa inženjerom trke smatra se jednim od najvažnijih u Formuli 1. Inženjer vodi komunikaciju sa vozačem tokom trke, zajedno donose odluke o promenama na bolidu i često je uloga inženjera i savjetodavna, pored tehničke.

Prije dolaska u Ferari, Hamilton je svih 12 godina u Mercedesu radio sa istim inženjerom, Piterom Boningtonom.

Sedmostruki šampion imao je tešku prvu sezonu u Ferariju i više puta isticao da su potrebne promjene u organizaciji, ali nije precizirao o čemu se radi.

U saopštenju Ferarija navedeno je da Adamijevo "veliko iskustvo na stazi i stručnost u Formuli 1 doprinosi razvoju budućih talenata".

Program testiranja prethodnih bolida postao je važan u Formuli 1 jer omogućava mladim vozačima sticanje iskustva, dok su testiranja aktuelnih bolida tokom sezone strogo ograničena.

Hamilton je tokom prve sezone u timu bio nadmašen od strane timskog kolege Šarla Leklera, završivši prvenstvo jednu poziciju i 84 poena iza njega. Lekler je u kvalifikacijama bio bolji 22 puta naspram Hamiltonovih sedam, sa prosečnom razlikom od 0,15 sekundi po krugu. Prosečna startna pozicija Leklera bila je 5,6, dok je Hamilton imao 9,5.

Na poslednje tri trke sezone, Hamilton je ispao u prvoj sesiji kvalifikacija. Na završnoj trci u Abu Dabiju zabilježena je navodno napeta situacija između Britanca i Adamija, kada je Hamilton inženjeru rekao da mu ne saopštava ko je ispred njega na stazi. Nakon što je saznao da je bolid ispred Zaubera, vozača Gabrijela Bortoleta, Hamilton je odgovorio: "Prestani da mi govoriš protiv koga se borim. Znam da se borim protiv njega. Pusti me na miru. Borim se protiv svih ispred mene." Adami je ranije radio i sa Karlosom Saincom i Sebastianom Fetelom, sa kojima je ponekad imao napet odnos, posebno sa Njemcem tokom sezone 2017/18, kada je Ferari imao konkurentan bolid. Sainc je takođe više puta dovodio u pitanje strateške odluke tima tokom svoje četiri godine u Ferariju.