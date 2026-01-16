Atomski rukomet, spuštenih gardova oba rivala, čak 81 gol i velika šansa koju na kraju rukometaši Crne Gore nisu uspjeli da iskoriste. Šteta, jer su ovog puta zaslužili više od poraza.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Nevjerovatnu utakmicu odigrali su crnogorski rukometaši na startu Evropskog šampionata, postigli čak 40 pogodaka protiv realnog kandidata za visok plasman na turniru, ali nije bilo dovoljno ni za remi – “lavovi” su u Oslu poraženi od Slovenije 41:40, u meču u kojem su fenomenalno parirali renomiranom rivalu, čak bili nadomak senzacije…

Teško je riječima opisati šta se desilo u glavnom gradu Norveške. Utisak je da Crna Gora nikad lakše nije dolazila do golova na jednoj utakmici na velikom takmičenju, nalazili su naši momci sjajna rješenja i tako stavili na muke polufinalistu sa prethodnih Olimpijskih igara.

Slovenija je u prvom poluvremenu konstantno vodila, u jednom trenutku i +3, međutim odgovorili su sjajno izabranici Didijea Dinara, brzo uhvatili priključak i onda se igralo u ritmu gol za gol.

U nastavku, još bolje izdanje Crne Gore. U nekoliko navrata su Branko Vujović i drugovi imali dva pogotka prednosti, sedam i po minuta prije kraja došli u situaciju da povedu 33:30, međutim Slovenci su imali sreće…

Ekipa Uroša Zormana je potom okrenula rezultat, ne dozvolivši “lavovima” do izbore više nego zasluženi remi.

Najefikasniji igrač u redovima Crne Gore bio je Branko Vujović sa čak 11 pogodaka. Njegov prezimenjak Miloš brojao je do devet.

Kod Slovenije po devet su dali Makuc i Novak, osam je dodao Janc.