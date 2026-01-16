“Ajkule” su lako izgubile od Španije (14:6) u prvom meču glavne runde, pa su već sada ostali bez šansi da se bore za plasman među četiri najbolje ekipe na Evropskom prvenstvu.

Izvor: VPSCG

Polufinale je još uvijek nerealno za naše vaterpoliste.

“Ajkule” su lako izgubile od Španije (14:6) u prvom meču glavne runde, pa su već sada ostali bez šansi da se bore za plasman među četiri najbolje ekipe na Evropskom prvenstvu.

Rezultat sam po sebi govori sve, mada ni on ne mora da dočara koliko je Španija bila dominantna, a Crna Gora uglavnom nemoćna pred svojim i golom protivnika makar 25 od ukupno 32 minuta koliko traje vaterpolo meč…

Ništa od medalje, ništa od borbe za nju već šest godina – to je realnost.

Španija je odmah povela 3:0, kasnije prednost samo uvećavala, imala i maksimalnih plus devet…

U našem timu je dva gola dao Miroslav Perković, kod “furije” istakao Alvaro Granados sa četiri.

Naredni meč Crna Gora igra sa Holandijom u nedjelju od 18 sati.