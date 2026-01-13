Hrvatska je pobijedila i u drugom meču grupne faze Evropskog prvenstva u vaterpolu

Izvor: MN Press

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske obezbijedila je plasman u drugi krug Evropskog prvenstva pobjedivši selekciju Gruzije u Beogradskoj areni sa 18:7 (3:2, 4:0, 5:2, 6:3) u okviru drugog kola grupe B kontinentalnog šampionata.

Hrvatska je već kolo prije kraja grupne faze osigurala mesto u drugom krugu, jer zauzima prvo mjesto u grupi B sa šest bodova, dok Gruzija ostaje poslednja, četvrta, bez osvojenog boda. Najefikasniji u hrvatskom timu bio je Konstantin Harkov sa četiri gola, dok je Luka Bukić postigao tri. U redovima Gruzije, po dva pogotka postigli su Andrija Bitadze i Nika Šušiašvili.

Osim ovog meča će se u drugom kolu grupe B sastati još i Grčka i Slovenija, dok je treće kolo grupe B zakazano za 15. januar, kada će igrati: Grčka - Hrvatska i Slovenija - Gruzija. Hrvati su ogromnom razlikom još jednom pokazali da su spremni stigli u Srbiju i da po svaku cijenu žele da stignu i do postolja u Beogradu.