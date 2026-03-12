Izbio požar na najvećem američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford.
Danas je izbio požar na najvećem američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford. Centralna komanda pomorskih snaga se oglasila kratkim saopštenjem u kom su naveli da je izbio požar u prostorijama za pranje veša na brodu.
"U četvrtak 12. marta je izbio požar na nosaču aviona USS Gerald R. Ford. Uzrok požara nije bio povezan sa borbom i situacija je pod kontrolom.
Nema oštećenja na pogonskom postrojenju broda, nosač aviona je i dalje u potpunosti operativan. Dvojica mornara su zadobila povrede - nisu životno ugroženi i trenutno im se ukazuje ljekarska pomoć", navodi se u saopštenju Centralne komande.
On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet)March 12, 2026
There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.…
Pogledajte fotografije nosača aviona USS Gerald R. Ford
