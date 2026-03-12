Izbio požar na najvećem američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford.

Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Danas je izbio požar na najvećem američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford. Centralna komanda pomorskih snaga se oglasila kratkim saopštenjem u kom su naveli da je izbio požar u prostorijama za pranje veša na brodu.

"U četvrtak 12. marta je izbio požar na nosaču aviona USS Gerald R. Ford. Uzrok požara nije bio povezan sa borbom i situacija je pod kontrolom.

Nema oštećenja na pogonskom postrojenju broda, nosač aviona je i dalje u potpunosti operativan. Dvojica mornara su zadobila povrede - nisu životno ugroženi i trenutno im se ukazuje ljekarska pomoć", navodi se u saopštenju Centralne komande.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet)March 12, 2026

