Četiri su debitanta na najvećim takmičenjima – to su golman Haris Suljević, pivoti Luka Vujović i Admir Pelidija, te lijevi bek Milorad Bakić.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Selektor rukometne reprezentacije Crne Gore, Didije Dinar objavio je konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje se od 15. januara do prvog februara održava u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Okosnicu tima čine igrači koji su iznijeli teret kvalifikacija za EHF Euro 2026, koje je Crna Gora završila na drugom mjestu u grupi iza Mađarske sa četiri pobjede, remijem i porazom, što je najbolji rezultat u kvalifikacionim ciklusima nakon obnove nezavisnosti.

Sa spiska su otpali golman Savo Vujović i lijevi bek Arsenije Dragašević.

Četiri su debitanta na najvećim takmičenjima – to su golman Haris Suljević, pivoti Luka Vujović i Admir Pelidija, te lijevi bek Milorad Bakić.

Na spisku za predstojeće prvenstvo je 10 igrača koji su predstavljali Crnu Goru na posljednjem velikom takmičenju – EHF Euro 2024.

Predstojeće prvenstvo biće osma smotra najboljih selekcija Evrope za našu reprezentaciju koja sjutra preko Istanbula putuje u Oslo, gdje će igrati utakmice grupne faze.

Prvi meč "lavovi" igraju u petak protiv Slovenije (18), dva dana kasnije rival su Farska Ostrva (18), a 20. januara (18) Švajcarska.

Dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu fazu, ukrštaju se sa ekipama iz grupa E i F i formiraju novu grupu iz koje dvije reprezentacije idu u polufinale.

U grupi E su Švedska, Hrvatska, Holandija i Gruzija, a u grupi F Mađarska, Island, Poljska i Italija.

Na spisku su - golmani: Haris Suljević, Mile Mijušković;

krila: Miloš Vujović, Filip Vujović, Mirko Radović, Luka Radović;

pivoti: Miodrag Ćorsović, Luka Vujović, Admir Pelidija;

bekovi: Radojica Čepić, Miloš Božović, Stevan Vujović, Milorad Bakić, Vuko Borozan, Vasilije Kaluđerović, Branko Vujović, Stefan Čavor i Risto Vujačić.