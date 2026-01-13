Četiri su debitanta na najvećim takmičenjima – to su golman Haris Suljević, pivoti Luka Vujović i Admir Pelidija, te lijevi bek Milorad Bakić.
Selektor rukometne reprezentacije Crne Gore, Didije Dinar objavio je konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje se od 15. januara do prvog februara održava u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.
Okosnicu tima čine igrači koji su iznijeli teret kvalifikacija za EHF Euro 2026, koje je Crna Gora završila na drugom mjestu u grupi iza Mađarske sa četiri pobjede, remijem i porazom, što je najbolji rezultat u kvalifikacionim ciklusima nakon obnove nezavisnosti.
Sa spiska su otpali golman Savo Vujović i lijevi bek Arsenije Dragašević.
Četiri su debitanta na najvećim takmičenjima – to su golman Haris Suljević, pivoti Luka Vujović i Admir Pelidija, te lijevi bek Milorad Bakić.
Na spisku za predstojeće prvenstvo je 10 igrača koji su predstavljali Crnu Goru na posljednjem velikom takmičenju – EHF Euro 2024.
Predstojeće prvenstvo biće osma smotra najboljih selekcija Evrope za našu reprezentaciju koja sjutra preko Istanbula putuje u Oslo, gdje će igrati utakmice grupne faze.
Prvi meč "lavovi" igraju u petak protiv Slovenije (18), dva dana kasnije rival su Farska Ostrva (18), a 20. januara (18) Švajcarska.
Dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu fazu, ukrštaju se sa ekipama iz grupa E i F i formiraju novu grupu iz koje dvije reprezentacije idu u polufinale.
U grupi E su Švedska, Hrvatska, Holandija i Gruzija, a u grupi F Mađarska, Island, Poljska i Italija.
Na spisku su - golmani: Haris Suljević, Mile Mijušković;
krila: Miloš Vujović, Filip Vujović, Mirko Radović, Luka Radović;
pivoti: Miodrag Ćorsović, Luka Vujović, Admir Pelidija;
bekovi: Radojica Čepić, Miloš Božović, Stevan Vujović, Milorad Bakić, Vuko Borozan, Vasilije Kaluđerović, Branko Vujović, Stefan Čavor i Risto Vujačić.