Višestruki olimpijski šampion Rajan Loht prodaje medalje koje je godinama osvajao na velikim takmičenjima

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan od najuspješnijih plivača svih vremena Rajan Loht (41) prodao je tri od šest zlatnih medalja sa olimpijskih takmičenja. Dosad je od njih zaradio 385.520 dolara, odnosno nešto više od 330.000 eura, ističući da se nikad nije borio za medalje - samo je želio da bude najbolji u onome što radi.

Loht je medalje prodao na "Goldin Auctions", a najveću cijenu dobio je za zlatno odličje u konkurenciji 4x200 metara slobodno na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Tada je u ekipi sa Majklom Felpsom stigao do ove medalje, te je za nju uzeo 183.000 dolara (156.753 eura). Potom je od medalje iz Rija de Žaneira dobio 122.000 dolara (104.502 eura), a riječ je o zlatnom odličju iz iste konkurencije. I na kraju, medalja 4x200 metara slobodno sa Igara u Atini prodata je za 80.000 dolara ili 68.526 eura.

"Nikad nisam plivao za zlatne medalje", napisao je Loht na društvenim mrežama kada je otkriveno da će medalje prodati na aukciji.

"Moja strast oduvijek je bila da budem jedan od najboljih plivača na svijetu. Te medalje? Bile su samo šlag na torti nevjerovatnog putovanja. Sa više od 90 međunarodnih medalja, uključujući Olimpijske igre, svjetska prvenstva, Pan Am igre, imao sam sreću postići više od bilo kog plivača," dodao je Amerikanac.

Zanimljivo je da je Loht prethodno prodao i medalje manje vrijednosti - one bronzane i srebrne. Prije, sad već četiri godine, prodao je šest odličja sa Igara za 166.000 dolara (142.191 eura). Tokom karijere osvojio je 12 medalja na ovom prestižnom takmičenju, te se zaista ima čime pohvaliti. Zahvaljujući ovom uspj0ehu, postao je treći najodlikovaniji plivač u istoriji Olimpijskih igara, a ispred njega su samo legende - Majkl Felps i Keti Ledecki.

Kako sada živi Loht?

Loht trenutno radi na tome da promijeni imidž. Riječ je o bivšem sportisti koji trenutno prolazi kroz fazu razvoda braka. Njegovu karijeru obilježili su veliki svjetski rekordi, ali takođe i veliki skandali, pa je riješio da sve otkrije u memoarima koje trenutno priprema. U njima će opisati borbu sa zavisnošću od droge i alkohola.

Plan je da u knjizi opiše i temu "lažne pljačke" na Olimpijskim igrama u Riju de Žaneiru 2016. Amerikanac je tad tvrdio da su on i njegovi prijatelji iz reprezentacije bili žrtve oružane pljačke, ali se kasnije, istragom, ispostavilo da je priča izmišljena.