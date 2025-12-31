Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sumirao je utiske iz 2025.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sumirao je utiske o godini koja je na izmaku. Srpski sportista godinama nosi titulu najboljeg u istoriji, a iako ove godine nije uspio da se bori za grend slem torofej, neće odustati u 2026. Pred Novakom je mnogo izazova, onaj prvi na Australijan openu, a do tad Đoković se oglasio na društvenim mrežama.

Novak Đoković boriće se za 25. grend slem titulu u karijeri. U 2025. nije uspio da je osvoji, ali jeste nešto drugo - stigao je do 100. titulu u karijeri, a onda sezonu završio 101. koju je osvojio u Atini. I tako je prošla godina, u praćenju sporta i iščekivanju njihovih velikih uspjeha.

"2025: Gem, set i kraj. Godina (i vijek) za pamćenje. Hvala svima vama na podršci", kratko je napisao Novak Đoković i fotografijama napravio retrospektivu svojih rezultata u 2025.

Novak Đoković sezonu će započeti u Adelejdu, na turniru koji počinje 12. i trajaće do 17. januara. Biće to zagrijavanje za najboljeg svih vremena, koji će potom igrati na Australijan openu od 12. januara, do 1. februara. Đoković je prije godinu dana obezbijedio polufinale Australijan opena, ali potom u polufinalu morao da preda meč Saši Zverevu zbog povrede.