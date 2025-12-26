Slavna teniserka Marion Bartoli uzdrmala tenisku javnost riječima o prvom teniseru svijeta.

Izvor: Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnja francuska teniserka Marion Bartoli zabrinula je tenisku javnost riječima o aktuelnom prvom teniseru svijeta Karlosu Alkarazu. Mladi Španac je na šokantan način raskinuo saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosem Fererom, a da li je to bio dobar potez vidjećemo već na Australijan Openu. Bartoli se nada da Alkaraza neće zadesiti ista sudbina kao legendarnog Bjorna Borga koji je karijeru završio sa 25 godina.

Nekadašnja šampionka Vimbldona je zabrinuta, ali se nada da će Alkaraz ubrzo prevazići ovu situaciju i nastaviti dominaciju na ATP turu.

"Zabrinuta sam zbog rastanka sa Fererom, ali ne pretjerano, jer Alkaraz ima izuzetne kvalitete za novi početak, iako mu je trenutno neophodna čvrsta osnova. Ali zabrinuta sam da, ako se bude mučio da pronađe sebe bez Ferera, mogao bi na kraju da napusti tenis kao što je Borg uradio sa 25 godina. Alkaraz je genije, tako da ne želim da mu se to desi... Želim da igra još mnogo godina."

Marion Batoli

Izvor: Eurosport/Screenshot

Semjuel Lopez će zamijeniti Huana Karlosa Ferera i ključni će biti prvi mjeseci njihove saradnje, kaže Francuskinja. "Prvih šest mjeseci Alkarasa i Lopeza predstavljaće probni period i period za greške. Ako stvari ne budu išle očekivanim smjerom, a Siner osvoji Australijan Open i Rolan Garos, mislim da će Alkaras zvati Ferera da se momentalno vrati. To je sigurno", zaključila je Bartoli.

Zašto su se rastali Alkaraz i Ferero?

Sve što je Alkaraz osvojio u dosadašnjoj karijeri duguje upravo Fereru koji je odbio da trenira neka od velikih imena jer je prepoznao veliki talenat kod momka iz Mursije. Rizik se isplatio, stigli do samog vrha, a razlog njihovog rastanka je i više nego šokantan.

Spor je navodno nastao u pregovorima o novom ugovoru Ferera, pa je donesena odluka da svako nastavi svojim putem. Dva dana su trajali pregovori, međutim, dvije strane nisu uspjele da se usaglase pa je ozvaničen prekid sedmogodišnje saradnje.

Ferera će zamijeniti Samjuel Lopez koji je takođe dugo u stručnom štabu Španca, a ova velika promjena definitivno nije došla u pravom momentu. Alkaraz je uzdrman pred Australijan Open koji očajnički želi da osvoji jer je to jedini grend slem koji nema u svojoj kolekciji.