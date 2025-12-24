Ženski rukometni klub OTP Group Budućnost produžio je ugovor sa Jelenom Radivojević, iskusnim lijevim bekom i jednom od ključnih igračica našeg tima u EHF Ligi šampiona.

Izvor: ŽRK Budućnost

,,Radivojević (31) je prethodne i ove sezone jedna od najboljih igračica OTP Group Budućnost u najkvalitetnijem evropskom takmičenju – postigla je 30 golova u osam utakmica, potvrđujući kontinuitet odličnih izdanja", navode iz kluba.

Naredna sezona biće 11. u EHF Ligi šampiona za Radivojević.

Dres Budućnosti prvi put je nosila u periodu od 2012. do 2015. godine, a u klub se vratila 2023, nakon osam godina u inostranstvu.

Sa reprezentacijom Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2012. godine, a za nacionalni tim odigrala je više od 100 zvaničnih utakmica prije nego što je u februaru ove godine završila reprezentativnu karijeru.

,,Produžetak saradnje sa Radivojević predstavlja važan korak u kontinuitetu i stabilnosti tima pred izazove koji slijede", zaključuju iz kluba.