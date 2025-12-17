Životna priča Aranče Sančez Vikario koja je ostala bez svega jer je vjerovala mužu i ocu koji su je izigrali i ostavili je bez novca.

Prije nego što je Rafael Nadal počeo da dominira sredinom dvijehiljaditih i tako je postao sinonim za tenis u Španiji, ovaj sport je na Pirinejima proslavila Aranča Sančez Vikario. Teniserka iz Barselone je 2007. primljena u tenisku Kuću slavnih zbog sjajnih rezultata koje je pravila u singlu i dublu, ostavivši iza sebe dubok trag krunisam i prvim mjestom na WTA listi.

Osim što je bila uspješna na terenu, Aranča je bila i jedna od najbogatijih teniserki svoje generacije, zaradila je više od 17 miliona dolara samo od nagrada na turnirima (ukupno više od 60 miliona), međutim na kraju je potpuno bankrotirala.

Ostala je bez novca - zbog muža i oca.

Ko je Aranča Sančez Vikario?

Najbolja španska teniserka svih vremena je 1985. godine počela da se bavi ovim sportom i već kao tinejdžerka je oborila rekord. Aranča je sa samo 17 godina osvojila je Rolan Garos 1989. pobijedivši u finalu Štefi Graf (poslije toga je taj rekord nadmašila Monika Seleš), a potom je još dva puta bila najbolja na pariskoj šljaci (1994. i 1998. godine). Ukupno je osvojila četiri grend slema u singlu (ima i US Open), dok je gubila po dva finala Australijan opena i Vimbldona.

Najbolja na svijetu postala je 6. februara 1995. godine i Aranča je 12 nedjelja bila na čelu WTA liste, dok je još uspješnija bila u dublu gdje je "gospodarila" 111 nedjelja. U dublu ima i šest grend slemova, odnosno još četiri u miksu.

Aranča se penzionisala sa samo 30 godina nakon 29 osvojenih trofeja u singlu i još 69 u singlu. Vratila se doduše za Olimpijske igre 2004. godine kada je postaja jedina žena koja je nastupila na pet turnira - i jedina je Španjolka koja može da se pohvali sa čak četiri olimpijske medalje (dva srebra i dvije bronze).

Kako joj je brak uništio život?

Aranča Sančez Vikario ima dva braka iza sebe. Prvo se 2000. godine udala za Huana Vehilsa, španskog novinara i pisca, međutim njih dvoje su jako kratko bili zajedno - i već iduće godine su se rastali. Potom se udala 2008. godine za preduzetnika Đozepa Santakanu sa kojim ima sina i kćerku, a od koga se razvela konačno 2019.

Španska teniserka bila je upletena u niz poreskih skandala i već na početku karijere je morala da retroaktivno plaća Španiji za izbjegavanje obaveza. Prijavila je da živi u Andori da bi izbjegla plaćanje poreza, međutim "uhvaćena" je jer je zapravo bila rezident Barselone, tako da je bila prisiljena da plati 3,5 miliona evra. Tužile su je i banke i potraživale više od pet miliona evra, dok ju je gonilo i Špansko tužilaštvo u Barseloni zbog drugih pronevjera tokom prenosa imovine i izbjegavanja plaćanja poreza.

U autobiografiji, koju je objavila 2012. godine, optužila je roditelje da su potrošili gotovo svu njezinu zaradu od oko 60 miliona dolara katastrofalnim poslovnim odlukama (otac joj bio agent, a brat takođe upravljao finansijama), da bi se na sudu branila i rekla da je za financijski krah kriv bivši suprug. To joj nije pomoglo da izbjegne uslovnu zatvorsku kaznu.

"Nisam znala šta radi s mojim novcem. Vjerovala sam mu, voljela sam ga, ali sam pogriješila. Izigrao me. Od 2009. godine je raspolagao mojim novcem i uvjeravao me da je sve u redu", rekla je Aranča na sudu u suzama.

"Izdržavam dvoje djece, dok mi prijatelji uskaču i pomažu i daju novac. Pola od svega što sam zaradila u karijeri moram dati na dug. Jako mi je teško, ali nekako ću morati da složim svoj život da ipak sve funkcioniše", rekla je u jednom intervjuu ova slavna Španjolka.

Gdje je danas Aranča?

Poslije završetka igračke karijere Aranča Sančez Vikario imala je dakle velikih problema na privatnom planu, ali je i dalje htjela da bude u tenisu. Bila je selektorka španske Fed Kup reprezentacije (doduše vrlo kratko), dok je radila i kao trener Karoline Voznjacki, nekada najbolje teniserke svijeta.

Bila je i potpredsjednica i ambasadorka Teniskog saveza Španije, dok i na neke druge načine pokušava da održi svoju ulogu u "bijelom sportu".

