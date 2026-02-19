Ministarstvo javnih radova je na tenderu za nabavku dva vozila za pripremu i ravnanje snijega (tabači) na rožajskom ski-centru “Hajla - Štedim”, kao najpovoljniju izabralo 1.923.900 eura vrijednu ponudu podgoričke firme “Artek”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo javnih radova je na tenderu za nabavku dva vozila za pripremu i ravnanje snijega (tabači) na rožajskom ski-centru “Hajla - Štedim”, kao najpovoljniju izabralo 1.923.900 eura vrijednu ponudu podgoričke firme “Artek”.

Radovi na ovom skijalištu su započeli 2018. godine, a do sada je u njega uloženo više od 20,86 miliona eura, ali ovaj kapitalni projekat još nije zaživio. U toku je više tendera Ministarstva, a među njima i za izgradnju jezera za vještačko osnježavanje, cjevovoda i pokretne trake s galerijom, dok se čeka raspisivanje tendera za izgradnju bazne stanice ski-centra, pišu Vijesti.

Iz Ministarstva javnih radova su “Vijestima” u septembru prošle godine kazali da očekuju da će ovo skijalište biti operativno najkasnije 2027. godine.

Kompanija “Artek” će tabače morati da isporuči u roku od četiri mjeseca od potpisivanja ugovora, ali i obuči i najmanje četiri osobe za njihovo korišćenje. Tender je raspisan 18. septembra prošle godine, a nakon više izmjena dokumentacije, trajao je do 8. decembra. Na izbor ove kompanije postoji mogućnost žalbe još dva dana.

Ovim poslom je planirana nabavka novih neupotrebljivanih vozila, koja nisu starija od 2024. godišta, te da im dizel motori moraju imati više od 500 konjskih snaga, rezervoari zapreminu od najmanje 250 litara i da mogu postići brzinu višu od 20 kilometara na čas.

Na tenderu su učestovali i drugorangirani “Xenergy” sa ponudom od 1.983.054 eura i trećerangirani “Eurozox” sa 1.995.774 eura.

Iz Ministarstva su ranije kazali da je na ovom skijalištu završeno oko 80 odsto ukupnih radova i da je u toku više tendera.

Ministarstvo trenutno traži i kompaniju koja će da uradi projektno-tehničku dokumentaciju i izgradi akumulaciono jezero za vještačko osnježavanje na ski-centru “Hajla-Štedim”, a posao je vrijedan 3.993.000 eura. Izvođač za ovaj projekat se traži od početka oktobra prošle godine.

U toku je i tender Ministarstva za idejno rješenje, glavni projekat i izvođenje radova na izgradnji hidrotehničkih instalacija vodovodne mreže na lokalitetu ski-centra “Hajla i Štedim”, koji će se za 2.783.000 eura raditi po principu “projektuj i izgradi”. Tender je raspisan krajem juna prošle godine, a kroz njega je planirana izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova hidrotehničke infrastrukture kako bi se skijalištu obezbijedila potrebna količina vode za piće, sanitarije i protivpožarnu zaštitu.

Ministarstvo traži dobavljača koji će nabaviti, transportovati i ugraditi pokretnu traku sa galerijom na skijalištu “Hajla - Štedim”, a posao koji se radi po principu “projektuj i izgradi” procijenjen je na 1.306.800 eura. Ovaj tender je raspisan krajem septembra prošle godine, prenose Vijesti.