Vlada pregovara sa Svjetskom bankom (SB) o kreditu do 18 miliona eura za finansiranje projekta “Šume Crne Gore za zajednički prosperitet”, kroz koji je predviđena modernizacija sistema upravljanja šumama, jačanje zaštite od požara i unapređenje drvne industrije u periodu od ove do 2032. godine.

Projektom je predviđeno jačanje institucionalnih kapaciteta i unapređenje propisa u sektoru šumarstva, modernizacija mjerenja i sljedivosti šumskih resursa, podrška radu novog državnog preduzeća “Crna Gora šume”, ulaganja u prevenciju, nadzor i sanaciju šteta od šumskih požara, kao i programi za unapređenje sertifikacije, standardizacije i konkurentnosti domaće drvne industrije, pišu Vijesti.

Ovo zaduženje je predviđeno ovogodišnjim budžetom države.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za “Vijesti” su kazali da su projekat posljednje dvije godine pripremali sa SB, te da je cilj unapređenje održivosti upravljanja šumskim resursima, jačanje ekonomije u šumarstvu i drvnoj industriji i poveća isplativost sektora.

“Ugovor može biti potpisan nakon odobravanja projekta od strane Borda direktora SB, o čemu se odluka očekuje u narednim mjesecima. O preciznom datumu realizacije projekta možemo govoriti nakon donošenja odluke Borda direktora SB, odnosno nakon izrade Operativnog Priručnika za implementaciju projekta”, kazali su “Vijestima” u ovom Vladinom resoru.

Kako su naveli pregovarački tim Vlade, koji čine predstavnici tog resora i Ministarstva finansija, sproveo je pregovarački postupak sa predstavnicima SB u skladu sa zaključcima Vlade sa sjednice od 5. februara 2026. godine.

U informaciji o polaznoj osnovi za ove pregovore koju je Vlada usvojila prošle sedmice, piše da će koristi od projekta biti i za resor poljoprivrede, Upravu za gazdovanje šumama i lovištima, Monstat, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), privatne vlasnike šuma, dok će kroz njega programe obrazovanja raditi i Univerzitet Crne Gore (UCG). Ugovor o zajmu bi se potpisao sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) koja je sastavni dio SB, javljaju Vijesti.

Prema podacima iz Vladinog dokumenta, kredit sa IBRD-om predviđa rok otplate 15 godina sa dvogodišnjim grejs periodom, uz varijabilnu kamatnu stopu koju čini šestomjesečni EURIBOR uvećan za varijabilnu maržu, koja trenutno iznosi 0,55 odsto. Predviđena je i jednokratna naknada za obradu kredita od 0,25 odsto ukupnog iznosa, kao i naknada na nepovučena sredstva od 0,25 odsto, čiji obračun počinje četiri godine nakon odobrenja zajma.

Iz Ministarstva nijesu precizirali koliko će novca iz kredita biti opredijeljeno za novoformiranu kompaniju “Crna Gora šume”, navodeći da su realizacija projekta i raspodjela sredstava definisani investicionim i planom javnih nabavki. Nije precizirano ni sa koliko će novca iz kredita raspolagati ostale institucije obuhvaćene projektom, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu za gazdovanje šumama i lovištima, Monstat i Univerzitet Crne Gore.

Iz Ministarstva poljoprivrede su naveli da će u narednih mjesec dana organizovati ciljane konsultacije i prezentaciju projekta radi upoznavanja javnosti sa detaljima, navodeći da je cilj tog resora i Svjetske banke veća transparentnost, te da će prezentaciji prisustvovati i predstavnici MUP-a, odnosno Direktorata za vanredne situacije, kao i Univerziteta Crne Gore, koji su učestvovali u kreiranju projektnih aktivnosti.

Prema podacima iz Vladine informacije, 4,95 miliona eura od ukupnih 18 miliona iz ovog kredita, planirano je za jačanje javnih politika i institucionalnih kapaciteta, modernizaciju mjerenja i sljedivosti šumskih resursa, kao i podršku operacionalizaciji državne kompanije. Oko 9,5 miliona će služiti promovisanju otpornosti na šumske požare i njihovom suzbijanju, obnavljanju i rehabilitaciji šuma, dok će po 1,8 miliona eura biti izdvojeno za izgradnju kapaciteta “Smart Wood”, unapređenje sertifikacije i standardizacije prerade drveta, kao i za upravljanje projektom, monitoring i komunikaciju, prenose Vijesti.

U Vladinom dokumentu piše da će se kroz kredit i projekat razviti institucionalni kapaciteti, održivo gazdovanje šumama, unaprijediti aktivnosti u preradi drveta i usklađenosti sa EU standardima - i to kod Ministarstva poljoprivrede, Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i Monstata.

Očekuje se da će u tom procesu pomoći i kompanija “Crna Gora šume” i privatni šumarski sektor.

“Modernizacija opreme i razvoj kapaciteta će ojačati sposobnost MUP-a da upravlja šumskim požarima i drugim rizicima od katastrofa. Naučno istraživačke institucije u sastavu UCG će kroz projekat razviti programe obrazovanja i podizanja konkurentnosti preduzeća iz sektora šumarstva i drvne industrije. Privatni vlasnici šuma će imati koristi od poboljšanih mehanizama upravljanja šumskim požarima i dobijaće ciljanu tehničku pomoć za usvajanje održivih praksi upravljanja, osiguravajući da budu u potpunosti uključeni u modernizaciju sektora i razvoj tržišnih prilika”, navodi se u informaciji.

Dodaje se da je IBRD krajem januara uputila Crnoj Gori poziv za vođenje pregovora za ovaj projekat, pri čemu su prvi bili zakazani za 9. februar. Ističe se da je IBRD dostavila nacrt dokumenta o ocjeni projekta, nacrt ugovora o zajmu i prateću dokumentaciju, koja će se razmatrati i usaglašavati tokom pregovora.

Tim koji će pregovarati sa kreditom institucijom čini državna sekretarka Ministarstva finansija Milica Adžić kao šefica delegacije, generalna direktorica Direktorata za javni dug Andrijana Ulić Rajović i načelnica Direkcije za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom Katarina Živković, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede – vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Vlado Šćepanović i načelnik Direkcije za drvnu industriju Goran Đalović.

Ministarstvo finansija će nakon sprovedenih pregovora informisati Vladu o rezultatima pregovora i dostaviti na razmatranje i saglasnost konačnu verziju Ugovora o zajmu, pišu Vijesti.