Selektorka Suzana Lazović istakla je da su tehničke greške bile presudne

Izvor: RSCG

Najbolje crnogorske rukometašice završile su nastup na Svjetskom prvenstvu nakon poraza od Norveške u četvrtfinalu. Iako rezultat nije bio u njihovoj korist, cilj tima – plasman među osam najboljih – je ispunjen.

“Napravili smo 24 greške, a cilj je bio da ih svedemo na minimum. Da smo imali upola manje, Norvežanke bi imale manje razloga za napad. Ipak, cijela Crna Gora treba da bude ponosna na ove djevojke, pogotovo jer smo jedini tim koji je na prvenstvu Norveškoj izgubio jednocifrenom razlikom. Mogla je ova utakmica da bude bolja, da budemo bliži rezultatski, ali opet te tehničke greške. Radićemo da to promijenimo. Djevojke su dale svoj maksimum do kraja i pored bolesti i temperatura, o čemu nismo pričale niti pričamo kao alibi, nego da su smogle snage i dale sve od sebe“, izjavila se selektorka nakon utakmice.”