Od samog starta skandinavke su preuzele kontrolu i održavale prednost tokom cijelog susreta.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Rukometašice Crne Gore pružile su maksimalan otpor, ali pobjeda Norveške nije bila upitna ni u jednom trenutku meča. ”Lavice” su pretrpjele poraz 32:23 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, ali ako je za utjehu, jedina smo selekcija na turniru koju su Norvežanke savladale sa jednocifrenom razlikom.

Od samog starta skandinavke su preuzele kontrolu i održavale prednost tokom cijelog susreta.

Meč je otvoren silovito za Norvešku, koja je u prva tri minuta postigla tri gola, dok je naš tim čekao do petog minuta da se upiše u strijelce. U uvodnim minutima Norvežanke su brzo uvećale prednost, a sredinom prvog poluvremena razlika je iznosila već sedam golova (12:5). Iako je golmanka Atingre upisivala sjajne odbrane, Crnogorke nisu uspijevale značajnije da ugroze rivala.

Kako je vrijeme odmicalo, Norvežanke su nastavile da povećavaju zalihu golova. Prvih 30 minuta završene su sa osam golova prednosti – 19:11, uz istaknute igre Reistad sa šest golova i tri asistencije, dok je kod naše selekcije kapitenka Jauković postigla četiri pogotka.

U drugom poluvremenu naše rukometašice pokazale su bolju igru i mini serijama uspijevale su spustiti zaostatak na jednocifreni nivo, ali Norveška je zadržavala dvocifrenu prednost zahvaljujući zreloj igri i disciplini, dok je Crna Gora nastavila da pravi previše tehničkih grešaka. U finišu je razlika narasla na deset golova, što je potvrđivalo sigurnu pobjedu aktuelnih evropskih i olimpijskih šampionki.

Na kraju je rezultat glasio 32:23, a Crna Gora može biti ponosna što je jedini tim na prvenstvu kojeg je Norveška savladala jednocifrenom razlikom. Norveška se ovim trijumfom plasirala u polufinale, dok naš tim završava nastup u četvrtfinalu.