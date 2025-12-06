Naša reprezentacija, bez obzira ko bude protivnik, četvrtfinalni meč će igrati u utorak.

Izvor: Shutterstock

Njemice su savladale Španiju, pa Crna Gora ide u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, gdje bi trebalo da se sastane sa Norveškom pod uslovom da olimpijske i evropske šampionke sjutra u posljednjem kolu grupne faze dobiju Brazil.

“Lavice” su ranije danas pobijedile Srbiju (33:17) i odradile svoj dio posla, onda su morale da čekaju ishod duela Njemica i Španjolki.

Dva četvrtfinala se igraju u utorak u "Vestfalenhaleu" u Dortmundu, a pobjednici će se preseliti u Roterdam, gdje će se održati završne borbe za medalje.

"Lavicama" će ovo biti četvrto četvrtfinale na planetarnim smotrama, a do sada je najbolji rezultat šesto mjesto 2019. godine u Kumamotou.



