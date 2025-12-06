Za perfektno izdanje protiv Srbije zaslužila je Crna Gora bude među osam na planeti.

Izvor: Reuters

“Lavice” su pobijedile Srbiju 33:17 i napravile korak ka plasmanu među osam najboljih – da li tamo i idu zavisi od ishoda meča Njemačke i Španije koji počinje u 18 sati.

Crna Gora - Srbija 33:17 (13:9)

Dvorana: "Vestfalenhale". Gledalaca: 5.000. Sudije: A. Konjičanin i D. Konjičanin (Bosna i Hercegovina). Sedmerci: Crna Gora 5 (3), Srbija 6 (3). Isključenja: Crna Gora 10, Srbija 6 minuta.

CRNA GORA: Škerović, Atingre 1 (16 odbrana i dva sedmerca), M. Marsenić (sedmerac), A. Marsenić, Jauković 3, Pletikosić 6, Godeč 1, Trivić 8 (2), Džaferović, Vukčević 4 (1), Božović, Brnović 2, Bulatović 4, Tatar, Pavićević, Grbić.

SRBIJA: Ilić (dvije odbran), Risović (tri odbrane i sedmerac), Petković (dvije odbrane), Radosavljević 1, Krpež-Šlezak 1, Lazić, Agbaba, Janjušević 1, Kocić, Jovović 2 (1), Skrobić 3, Veličković, Radević 1, Cvijić 5 (2), Vukajlović, Garović 1.