Hrvatska atletičarka je osvojila Svjetsku ligu u trčanju po stepenicama u najvišim zgradama širom svijeta.

Izvor: Youtube/Kod nas doma | HRT/printscreen

Hrvatska atletičarka Tea Faber (36) pobjednica je ovogodišnje Svjetske lige u trčanju po stepenicama najvećih nebodera svijeta. Faber je ukupni trijumf osigurala pobjedom na finalnoj trci održanoj u Šangaju, kada je prva stigla na cilj nebodera od 119 spratova i sa ukupno 3.398 stepenica. Ta joj je pobjeda donijela presudnih 240 bodova, a svjetsku titulu proslavila je sa ukupno 1.330 bodova.

Drugoplasirana Japanka Juko Tateiši sakupila je 1.009 bodova, dok je trećeplasirana Italijanka Valentina Beloti osvojila 882 boda. Ispostavilo se na kraju takmičenja da nijedna od njih nije bila ni blizu hrvatske atletičarke koja se već godinama bavi trčanjem na srednje i duge pruge, a sada je riješila da trči i uvis, stepenicama.

"Svjetska liga sastoji se od preko 200 trka, od kojih se njih 15 svrstava u najjaču kategoriju, a među njima je i završna utrka u Šangaju. Za konačni plasman vrednuje se osam najboljih rezultata godine. Ponosna sam što, iako dolazim iz male zemlje, mogu pobjeđivati konkurenciju iz zemalja u kojima je ovo takmičenje puno popularnije. Primjera radi, na startu trke u Šangaju bilo je 3.500 takmičara", izjavila je Faber kada se iz Kine vratila u Hrvatsku sa svjetskom titulom.

Zanimljivo, Tea Faber je svojevremeno bavila tenisom i čak se našla i na WTA listi davne 2009. godine, ali je nakon promjene sporta napravila veliku atletsku karijeru. Ukupno je deset puta bila šampionka Hrvatske, a osvajanje prestižne nagrade u jednoj od najčudnijih sportskih disciplina samo je potvrda da je napravila dobar izbor.