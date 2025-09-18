Američka atletičarka Sidni Meklohlin-Levron osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, drugim najboljim rezultatom svih vremena u toj disciplini.

Izvor: Â©INPHO/Morgan Treacy / imago sportfotodienst / Profimedia

Meklohlin-Levron pobijedila je rezultatom 47,78 sekundi, što je novi rekord svjetskih šampionata i drugi najbolji rezultat svih vremena.

Svjetski rekord drži Marita Koh iz Njemačke, koja je u oktobru 1985. godine dionicu pretrčala za 47,60 sekundi.

Srebrnu medalju je osvojila Merilejdi Paulino državnim rekordom Dominikanske Republike od 47,98 sekundi.

Atletičarka iz Bahreina Salva Eid Naser osvojila je bronzu sa 48,19 sekundi.