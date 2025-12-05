Od naredne godine primenjivaće se nova pravila na trkama na 400 metara u dvorani, zvanično je odlučeno.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Svi sportovi se menjaju iz godine u godinu, prilagođavaju pravila da bi bili zanimljiviji i pravedniji, a sada je red došao i na atletiku. Svetska atletika (tako se sada zove najvažnije telo u ovom sportu) donela je odluku kojom bi trebalo da bude rešen jedan od najvećih problema u dvoranskoj atletici.

Na finalnim trakma na 400 metara više se neće koristiti staze broj "1" i "2", potvrdilo je Svetsko veće na sastanku u Monaku, oko čega su već podeljena mišljenja.

Navijači ne mogu da se dogovore da li je ovo genijalna odluka ili potpuni promašaj - pre svega zbog alternative koja je uvedena umesto dosadašnjeg pravila. Naime, ubuduće će ćemo gledati dva finala na 400 metara, sa po četvoro takmičara. Onda će tek nakon druge trke biti određen plasman na osnovu tri najbolja ukupna vremena iz obe trke.

Zašto se pravilo menja?

Razlog zbog kog se pravilo menja je što atletičari i atletičarke koji trče u prve dve staze imaju "oštre krivine" i zbog toga nemaju ravnopravan položaj sa ostalim trkačima, pa je pretpostavka da će ovako - kada je finale iz dva puta - biti pravednije. Tu se opet postavlja pitanje da li će neki trčati brže zbog konkurencije i ritma trke, kako ih podeliti u dve grupe da to bude pravedno, da li oni koji trče u drugoj grupi imaju prednost jer znaju koje vreme im je potrebno za medalje...

Ovo pravilo odmah će biti primenjeno već na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju (Poljska) koje se održava od 20. do 22 marta iduće godine, dok je odlučeno da jedino u štafetama 4x400 metara i dalje važi staro pravilo.