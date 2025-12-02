Rukometašice Crne Gore savladale Island (36:27)

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Rukometašice Crne Gore na krilima Dijane Trivić porazile Island (36:27) na startu glavne runde Svjetskog prvenstva - pobjedom nad Srbijom u subotu plasirale bi se u nokaut fazu, dok ih prije toga očekuje i duel sa Njemačkom.

Da je kvalitet na strani rukometašica Crne Gore u duelu sa Islandom vidjelo se već od samog početka utakmice u „Vestfalenhaleu“. Sve što je nedostajalo bilo je da se „lavice“ opuste i prenesu superiornost na teren.

Prvih 30 minuta odigrale su pomalo stegnuto, ali je u nastavku sve sjelo na svoje mjesto. Crna Gora je sigurno otvorila glavnu rundu Svjetskog prvenstva i upisala važnu pobjedu – 36:27 (14:11).

Pošto je Srbija ranije u Dortmundu napravila senzaciju i savladala Španiju (31:29), sada je jasno da je Crna Gora svega jedan korak od četvrtfinala – korak koji će najvjerovatnije morati da napravi u subotu, baš protiv tima Dragane Cvijić.

Prije toga slijedi duel sa Njemačkom koji bi mogao da pokaže da li izabranice Suzane Lazović mogu do nokaut faze sa prve pozicije, što bi značilo i izbjegavanje moćne Norveške. Ipak, vjerovatno pod utiskom poraza od Španije iz prve runde, „lavice“ su u prvom poluvremenu propustile priliku da se ranije odvoje.

Na krilima raspoložene Dijane Trivić, koja je završila meč bez promašaja (7/7), Crna Gora je povela 5:3, ali je Island ubrzo izjednačio (5:5). U tim trenucima igru u napadu je pokrenula Matea Pletikosić, pridružila se kapitenka Đurđina Jauković, a na golu je sigurnost donosila Armel Atingre.

Gol Ivane Godeč zaokružio je seriju 5:0 i donio plus pet (10:5), a nakon majstorije Tatjane Brnović (kontra, dribling, pa lagan pogodak), Crna Gora je došla i do maksimalnih šest razlike (13:7).

U tom trenutku djelovalo je da Island teško može da se vrati, ali je do kraja poluvremena ipak prišao na samo minus dva (13:11). Sedmerac Jelene Vukčević vratio je sigurnost i Crna Gora je na pauzu otišla sa 14:11.

Početak drugog dijela donio je furioznu seriju – Pletikosić je sjajnom solo akcijom povisila, potom su pogađale Nina Bulatović, Đurđina Jauković i Tatjana Brnović, pa su „lavice“ brzo stigle do 18:11.

Viđeni su i atraktivni potezi – poput cepelina koji su izvele Jauković i Trivić – a prednost je nekoliko puta rasla i na +10. Selektorka Lazović je do kraja meča dala šansu i igračicama sa manjom minutažom, pa je svoj prvi gol na velikim takmičenjima postigla i talentovana Elena Mitrović.

Island: Renotudotir (pet odbrana), Helgadotir (jedna odbrana), Asgeirsdotir 6, D. Magnusdotir 3, Elijasdotir 1, Torkelsdotir 1, Tompson, Erlingsdotir 3, E. Magnusdotir 6, D. Gudmundsdotir 6, Asmundsdotir, Sturludotir, Jensdotir 1, Odsdotir Hagalin, R. Gudmundsdotir.

Crna Gora: Atingre (šest odbrana), M. Marsenić (odbrana i sedmerac), A. Marsenić, Mitrović 1, Jauković 5, Pletikosić 3, Godeč 2, Trivić 7, Džaferović 2, Vukčević 3, Božović 1, Brnović 7, Bulatović 1, Tatar, Pavićević, Grbić 4.