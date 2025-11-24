Slavni šampion Formule 1 osjeća se veoma loše na kraju sezone.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Legendarni šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je da se ne raduje sezoni 2026. godine nakon što se njegova preteška 2025. nastavila i tokom haotičnog trkačkog vikenda u Las Vegasu.

Britanski sedmostruki svjetski šampion kvalifikovao se u "gradu grijeha" kao posljednji, što mu se prvi put dogodilo isključivo zbog manjka brzine u 19-godišnjoj F1 karijeri. Vozač Ferarija brzo se probio kroz poredak i ušao u zonu u kojoj se osvajaju bodovi, ali u završnici trke nije uspio da obiđe vozača Zaubera, Nika Hulkenberga, na srednje tvrdim gumama.

Hamilton je na kraju završio deseti, ali je naknadno pomjeren na osmo mjesto jer su vozači Meklarena Lando Noris i Oskara Pjastri diskvalifikovani zbog tehničkih prekršaja.

"Užasno je. Nema ničeg pozitivnog što bih mogao da izvučem iz današnjeg dana", rekao je Hamilton za Bi-Bi-Si Radio 5 Lajv. "Jedva čekam da se završi, radujem se da se sve ovo završi. Ne radujem se sljedećoj sezoni".

Na pitanje da li misli na narednu trku u Kataru, Hamilton je odgovorio: "Na sljedeću sezonu."

Nije mu pomoglo ni to što je zvijezda Ferarijevog boksa u Las Vegasu bila pjevačica Bijonse.

Nijednom nije bio na podijumu u Ferariju

Hamilton je šesti u generalnom plasmanu vozača, 73 boda iza timskog kolege Šarla Leklera, koji je peti. Slavni 40-godišnjak još nije završio na podijumu ni u jednoj trci za Ferari, u koji je stigao prošlog ljeta uz mnogo pompe, a jedini uspjeh ostvario je trijumfom u sprint trci u Kini, još martu.

Ako ne završi među prva tri u posljednje dvije trke sezone 2025, to će mu biti prva sezona bez podijuma u F1.

Hamilton je svoju prvu godinu u Ferrariju opisao kao "noćnu moru" nakon što se povukao iz trke za Veliku nagradu Sao Paula prije dvije nedjelje. U intervjuu za Skaj sports poslije trke u Vegasu rekao je: "Osjećam se užasno. Ovo je najgora sezona ikada i bez obzira koliko se trudim, sve postaje još gore."