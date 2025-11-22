Počela je nova sezona ski skokova i pobjede su ostvarili Danijel Čofenig i Nozomi Marujama.

Izvor: Twitter/JanOlczakF1

Dočekai smo, počela je nova sezona ski skokova! Nakon Kontinental kupa održanog ljeti u Lilehameru je startovao Svetski kup i prvu pobjedu ove sezone odnio je aktuelni pobednik Svetskog kupa Danijel Čofenig. Prvi put u karijeri uspio je da odnese pobjedu u Lilehameru skokovima od 133 i 129 metara.

Na podijumu su se našli drugi i treći u generalnom plasmanu prošle godine Jan Herl i Štefan Kraft, tako da nije bilo nikakvih iznenađenja. Domen Prevc je bio četvrti, Rjoju Kobajaši peti, a u deset sub ušli Rajmund, Lanišek, Zajc, Fetner i Hofman.

Ogroman podbačaj imali su Njemci Pijus Paške i Andreas Velinger koji nisu prošli ni kvalifikacije, dok su prvoj seriji takmičenje završili Gajger i Sundal.

"Nije baš sve bilo kako treba u pripremnom dijelu, ali je na kraju bilo sve kako sam htio. Bilo je čestih, brzih promjena vetra, ali uspio sam da pobjedim i srećan sam. Nadam se istome sledećeg dana, ali moguća su iznenađenja", rekao je Čofenig na kraju.

Veliko iznenađenje kod dama

Sezonu su otvorile dame koje su prve skakale, a nakon što je Nika Prevc ozbiljno podbacila i bila je tek 15. nakon prve serije bilo je jasno da ćemo u Lilehameru videti iznenađenje. Nisu blistale Silje Opset i Selina Frajtag, što možda i ne ćudi jer će ove godine svi brusiti formu za Zimske olimpijske igre.

Prvu pobedu u karijeri ostvarila je Japanka Nozomi Marujama koja je skakala 133,5 i130,5 metara. Ubjedljivo je došla do pobjede sa 285,5 bodova, čak 26 više od drugoplasirane Kanađanke Abigejl Strejt. Poslednje mesto na podijumu zauzela je Austrijanka Lisa Eder.