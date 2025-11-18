Najboljih 30 igrača raspodijeliće 21 milion dolara za bonuse, a na toj listi se Novak Đoković nalazi na 17. poziciji. Prvi je Karlos Alkaraz, a prati ga Janik Siner...

Gotova je teniska sezona, Novak Đoković je završava na četvrtom mjestu, ali to nije sve. Stigao je spisak igrača koji će dobiti bonuse za učešće na turnirima iz Masters serije i na Završnom mastersu i na toj listi je i Srbin koji se nalazi tek na 17. mjestu.

U pitanju je bonus od ukupno 21 milion dolara koji će da bude raspoređen igračima, ima ih ukupno 30. Još uvijek nije saopšteno ko će dobiti koliki iznos, tačnije kome će pripasti koji dio bonusa. Očekuje se da će i ti detalji da budu uskoro objavljeni, ali ono što se zna jeste da će najveći dio "kolača" da dobiju Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Igrači su dobijali poene za te bonuse, Španac je prvi sa 4420 poena, Siner ima 3850, a Novak je na 1080 poena i ujedno je posljednji koji je prešao "hiljadarku". Na 30. poziciji je Mateo Beretini sa 460 što znači da će i on da dobije dio toga. Koliki? Čeka se i dalje ta informacija.

Koliko je Novak zaradio?

Prije objavljivanja spiska za bonuse i za dodatnu zaradu, poznate su i cifre koje su igrači zaradili u ovoj sezoni. Prije uračunatih bonusa najviše je zaradio Janik Siner (19.120.641 dolar), dok je Novak na sedmom mjestu (5.241.711 dolara).