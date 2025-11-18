Holger Rune oglasio se poslije velikih problema sa povredom i kidanja Ahilove tetive zbog koje će da propusti veći dio naredne sezone.

Holger Rune doživio je povredu Ahilove tetive na turniru u Stokholmu i čeka ga višemjesečna pauza. Mišljenja stručnjaka su da bi najranije mogao da se vrati u periodu oko US opena, ali on veće sada radi naporno kako bi što kraće bio van terena. Dao je i prvi intervju od kada je povrijeđen i uvjeren je da će da izvuče pouke iz svega.

"Ne možemo da promijenimo ovo što se desilo, ova poruka je možda šamar u lice koji mi je bio potreban. Da shvatim svoj talenat ozbiljnije i da pokažem za šta sam zaista sposoban", rekao je Rune u intervjuu za "hard-court".

Tvrdi da mu je ovaj težak period teško pao, operacija, pauza i sve to.

"Nikada nisam sumnjao u svoju ljubav prema tenisu, ali sam talenat shvatao zdravo za gotovo. Ponekad sam bio previše opušten zbog svega. Sada vidim da postoje neke stvari koje je trebalo drugačije da uradim. Ne pričam samo o treningu, nego o drugim stvarima poput ishrane recimo. Da bi došao u Top 5 na svijetu ili čak i više, da bi osvajao grend slemove, sve mora da bude konstantnije", objasnio je Rune koji izgleda tek sada shvata šta je Novak Đoković godinama pričao o važnosti ishrane i pobjedničkom mentalitetu.

"Nije trebalo ovo da se desi"

Rune je priznao i da je za njega bio potpuni šok kada se povrijedio, posebno kada je shvatio koliko je situacija ozbiljnija.

"Nije ovo trebalo da se desi, ne bi trebalo da bude moguće da se dogodi. Imam 22 godine, zdrav sam i jak. Ipak, desilo se", poručio je Rune i dodao da ga je sve to dosta uplašilo.