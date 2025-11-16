Dostignuća Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala više ne izgledaju tako nedodirljiva.

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Rivalstvo Karlosa Alkaraza i Janika Sinera prijeti da postane jedno od najvećih u istoriji tenisa. Naravno, biće im potrebno još mnogo godina da nadmaše članove „velike trojke“, ali Španac i Italijan svakako imaju taj ambiciozni cilj pred sobom. U posljednje dvije godine dominiraju svjetskim tenisom i zajedno su osvojili posljednjih osam grend slem titula, a na Završnom turniru u Torinu očekuje nas novi spektakl.

Alkaraz je sezonu završio kao prvi teniser svijeta, a ostaje da se vidi hoće li uspjeti da veže i treći uzastopni trijumf protiv svog najvećeg rivala. U finalu ga očekuje publika koja će gotovo sigurno biti na strani Janika Sinera. Italijan, osim što ima „vjetar u leđa“ sa tribina, već zna kako se osvajaju titule u Torinu – to mu je pošlo za rukom dva puta. Ispred njega su još samo Rodžer Federer sa šest trofeja i apsolutni rekorder Novak Đoković sa sedam.

Rekordi padaju kao od šale

Ovo je prvi put od 2016. godine da se prvi i drugi teniser sveta sastaju u ATP finalu i prvi put da su obojica stigla do meča za trofej bez greške - sa perfektnih 4:0. Zadnji put su to uradili Novak Đoković i Endi Marej. Nije se mnogo puta u istoriji desilo da u finalu imamo najbolje igrače, od 1970. od kada Završni turnir postoji desilo se to pet puta.

Lendl-Mekinro (1984-85)

Agasi-Sampras (1995)

Federer-Nadal (2006)

Đoković-Nadal (2011)

Federer-Đoković (2015)

Alkaraz-Siner (2025)

Karlos Alkaraz je takođe najmlađi teniser od 1988. godine koji je stigao do finala na svakom od četiri nivoa velikih titula - grend slem, ATP Masters 1000, Olimpijske igre i ATP finale.

Janik Siner je tek treći igrač mlađi od 25 godina koji je stigao do 3+ uzastopna finala na ATP Završnom turniru, nakon Ivana Lendla i Rodžera Federera.

Od 1970. godine, Janik Siner je 3. igrač koji je stigao do finala na sva 4 grend slem turnira i ATP finala u jednoj sezoni, nakon Federera (2006-07) i Đokovića (2015, 2023), a Siner je najmlađi od trojice koji je postigao taj podvig.