Naš Miloš Janičić, jedna od najvećih zvijezda na Balkanu, u kategoriji do 73 kilograma namjeriće se na bivšeg UFC borca Aleksa Oliveiru.

FNC, najbolja MMA promocija u regionu, objavila je aktere glavne borbe na događaju u Podgorici.

Brazilac sa nadimkom Kauboj ima 37 godina, a u dosadašnjoj karijeri upisao je 26 pobjeda i 16 poraza.

Ima enormno iskustvo, a tokom karijere imao je priliku da ukrsti rukavice sa nekoliko zvučnih imena poput Donalda Seronea, Majka Perija, Karlosa Kondita, Gilberta Barnsa, Gunara Nelsona, Šavkata Rahmonova i Kevina Holanda.

Janičić može da se pohvali sa 18 pobjeda, te činjenicom da je svaku ostvario prekidom.

Ove godine je upisao trijumf karijere deklasiravši Marka Bojkovića u Beogradskoj areni, nakon čega je uspješno odradio dvije borbe u disciplini “dirty boxing” u SAD.

FNC 26 u Podgorici održaće se 20. decembra u Mtel dvorani Morača. Kako je saopšteno, ulaznice će uskoro biti u prodaji.