Novak Đoković neće igrati na Završnom Mastersu u Torinu i to je prvom saopštio Lorencu Muzetiju, koji će ga zamijeniti

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia / TV Arena sport / Screenshot

Novak Đoković neće igrati na Završnom Mastersu u Torinu! Odustao je od prestižnog turnira kao i prošle godine i to znači da će umjesto njega Lorenco Muzeti učestvovati u borbi najuspješnijih ove godine.

"Novak mi je na terenu rekao da ne ide u Torino. To mi je saopštio", rekao je Italijan poslije njihovog finala, na konferenciji za novinare.

Zato je italijanski teniser Lorenco Muzeti sa velikim nestrpljenjem iščekivao odluku Novaka Đokovića poslije njihovog međusobnog meča u Atini. Srbin je pobijedio na tamošnjem ATP turniru, podigao trofej, a onda su svi čekali da kaže da li će na Završni Masters u Torinu sljedeće nedjelje. Kada mu je saopštio u dvorani OAKA, mora da je bio sretan kao da je pobijedio.

"Ne znam kako da se osjećam sada poslije meča, jer sam izgubio finale. Ali dobro. Imaću samo dan da se spremim, pošto igram u ponedjeljak protiv Tejlora Frica", rekao je Muzeti.

Muzeti je plasmanom u finale u Atini izborio šansu da se nađe u Torinu, ali samo pod uslovom da Novak Đoković odustane. S obzirom na to da je u ovom trenutku devetoplasirani na ATP listi, sva mjesta za Završni Masters su popunjena i Muzeti će upasti kao zamjena.

Novak Đoković prethodnih dana nije htio da izričito kaže da li će igrati u Italiji. Štaviše, glasno je demantovao najavu predsjednika Teniske federacije Italije Anđela Binjagija koji je na svoju ruku potvrdio Đokovićev dolazak. "Ne znam odakle mu ta informacija. Nije došlo od mene, niti od članova mog tima. Doneću odluku na kraju turnira u Atini", rekao je Đoković.

Zbog toga je bio povećan značaj njegovog obraćanja novinarima u Atini poslije finala. Do tada, Đoković sa članovima porodice i saradnicima burno slavi trijumf u Atini. Pogledajte.