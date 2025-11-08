Novak Đoković osvojio je 101. titulu u Atini, a onda je pocijepao majicu tokom proslave.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri. U finalu turnira u Atini pobijedio je Lorenca Musetija - 4:6, 6:3, 7:5 i pokazao svima zašto neće skoro u penziju. Nevjerovatan meč, tri sata borbe i velika pobjeda.

A, kako to da se proslavi, ako ne na spektakularan način. Kada se pozdravio sa rivalom i primio čestitke na pobjedi, pocijepao je majicu. Od radosti, emocija i svega, nije mogao da se iskontroliše. Onda je tu majicu bacio nekome na tribinama ko će dobiti uspomenu za cijeli život.

Novak sada ima dvije titule manje od Rodžera Federera (103) i osam manje od Džimija Konorsa (109). Može da ih stigne i prestigne...