Neprijatna scena u Rijadu. Arina Sabalenka propala u zemlju od sramote, našla se u neprijatnoj situaciji zbog Jelene Ribakine koja nije htjela da se fotografiše kraj šefice WTA.

Izvor: Twitter/kimdfwu_

Jelena Ribakina osvojila je WTA finale u Rijadu pošto je u subotu pobijedila najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku 6:3, 7:6. Bila je to još samo jedna potvrda da teniserka koja predstavlja Kazahstan ima kvalitet za sam teniski vrh, međutim negde usput je došlo do problema i ne uspijeva da igra konstantno na istom nivou.

Na sve to, kažu i da je "teška za saradnju", što se možda videlo i na samoj ceremoniji kada se fotografisala sa Sabalenkom, a onda se sklonila sa strane. Nikome nije bilo u prvi mah jasno o čemu se radi, da bi tek kasnije navijači shvatili ko je bila meta.

Zašto Ribakina nije htjela da se fotografiše?

vukov has brainwashed herpic.twitter.com/kmRsEZ4IRR — kim (@kimdfwu_)November 8, 2025

Ribakina nije htjela ni da stane pored Portije Arčer, prve žene WTA. Sklonila se od nje i sačekala da završi fotografisanje sa Sabalenkom kako bi opet prišla foto-reporterima, a mnogima je promaklo da su njih dvije u ozbiljnoj svađi. To traje već skoro godinu dana otkako je Portija Arčer "prijavila" njenog trenera Stefana Vukova.

U pitanju je hrvatski trener koji je jedno vrijeme bio suspendovan posle prijave da je verbalno zlostavljao Ribakinu, međutim na kraju je prošao bez kazne i ponovo trenira kazahstansku teniserku.

I ne samo to - nego su njih dvoje navodno i u ljubavnoj vezi, međutim to kriju od javnosti. U sve to čak su bili upetljali i Gorana Ivaniševića koji je kratko trenirao Ribakinu, a onda shvatio da je bolje za njega da se povuče iz čitave priče jer je bio tu samo kao zamjena - dok njemu ne istekne suspenzija.

Inače, Jelena Ribakina je osvojila više od pet miliona dolara za pobjedu u Rijadu, pa joj tako ni neprijatan susret sa Portijom Arčer nije pokvario dan, samo je pitanje da li je zbog ovoga čeka potencijalna kazna.