Arina Sabalenka i Nik Kirjos sastaće se u Dubaiju, nekoliko dana pred Novu godinu.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Nije česta prilika - zato je treba iskoristiti. Neposredno pred Novu godinu, tačnije 28. decembra imaćemo priliku da na terenu vidimo najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku koja će odmjeriti snage sa Nikom Kirjosom. Spektakularni žensko-muški na programu će biti u Dubaiju.

Riječ je o serijalu "Borba polova", koji datira još iz 1973, a koji podrazumijeva duele između muških i ženskih tenisera. Istini za volju prva igračica svijeta imaće naspram sebe 652. tenisera na ATP listi, pošto Australijanac dugo nije bio na terenu zbog raznih povreda. Ipak, to ne umanjuje spektakularnost ovog susreta, s obzirom na to da Kirijos privlači mnogo pažnje u bilo kojoj situaciji.

Takođe, oboje važe tenisere koji imaju dobre servise, pa bismo u Koka-kola dvorani mogli vidjeti pravi spektakl. Sabalenka je aktuelna šampionka US opena i Vimbldona, a pošto su to poslednja dva grend slema nema sumnje da je Beloruskinja u dobroj formi. S druge strane, nekada 13. igrač svijeta već duži vremenski period najavljuje povratak na teren u singlu, ali se on nije dogodio od 21. marta.

Šta su rekli Arina Sabalenka i Nik Kirjos?

Arina Sabalenka već je govorila o susretu u Dubaiju: "Imam mnogo poštovanja prema Niku i njegovom talentu, ali nemojte se zavaravati, spremna sam da pružim najbolju igru", rekla je najbolja igračica sveta.

Kirjos, koji je 2022. stigao do finala Vimbldona, rekao je da će uživati u prilici da igra protiv Sabalenke, sa kojom deli istog agenta. "Kada vas izazove svetski broj jedan, vi odgovorite na poziv. Imam ogromno poštovanje prema Arini, ona je sila i prava šampionka, ali nikada nisam odustao od izazova i nisam ovdje samo da igram, ovde sam da se zabavim", rekao je Australijanac.

