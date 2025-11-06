On je početkom maja zauzimao peto mjesto na Svjetskoj rang listi, što je njegov najbolji plasman u karijeri.

Izvor: Facebook/Milivoj Dukić

Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima 19. mjesto na Svjetskoj rang listi, u klasi ilka 7 na kraju takmičarske 2025. godine, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Dukić je početkom aprila osvojio 12. mjesto na prvom grend slemu sezone - 54. regate Trofej princeze Sofije u Majorci, dok je na grend slemu u francuskom Ieru bio 16.

Na Evropskom prvenstvu u Švedskoj osvojio je 12. mjesto, dok je bio 15. u generalnom plasmanu, za koji su računati i rezultati takmičara van Evrope.

Boljeg plasmana na Svjetskoj rang listu koštalo ga je 58. mjesto na Svjetskom prvenstvu u kineskom Kingdauu.

Taj šampionat obilježio je nedostatak vjetra, pa jedriličari prva tri takmičarska dana nijesu jedrili, dok četvrtog magla i slaba vidljivost nijesu dozvolili da šampionat zvanično počne.

"Zadovoljan sam rezultatima koje sam postigao u ovoj godini, a posebno odlukom da zajedrim još jedan olimpijski ciklus. Ovo je bila veoma uspješna takmičarska sezona. Drago mi je da sam na kraju odlično jedrenje potvrdio na Evropskom prvenstvu u Švedskoj, koje mi je poslužilo kao dobra smjernica za izazove koji me očekuju u narednom periodu". rekao je Dukić.

