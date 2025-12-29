Specijalna tužiteljka u Specijalnom državnom tužilaštvu Nataša Bošković podnijela je ostavku na tu funkciju, saopštio je Tužilački savjet.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Savjet je na današnjoj sjednici donio Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Državnom tužilaštvu. Po toj odluci se do 30 odsto uvećava zarada za državne službenike i namještenike raspoređene u zvanja iz člana 9 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Na sjednici je razmatrano 10 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Tužilački savjet je za šest pritužbi dao mišljenje da su neosnovane, a za dvije pritužbe je utvrđeno da je Tužilački savjet ranije dao mišljenje. Za jednu pritužbu je dato mišljenje da se ustupi nadležnom državnom tužilaštvu, dok je za jednu pritužbu dato mišljenje da se ne radi o pritužbi u pogledu zakonitosti rada, pišu Vijesti.

Razmatrane su tri pritužbe državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u vezi ugrožavanja njihove samostalnosti. Savjet je dao mišljenje da su sve tri pritužbe osnovane.

"Savjet je donio odluku da specijalnoj tužiteljki Nataši Bošković prestane funkcija specijalne tužiteljke u Specijalnom državnom tužilaštvu, ostavkom", piše u saopštenju.