Tihomir Krstić prvi put je osuđen 2003. sa samo 22 godine. Osuđivan je sedam puta, a tri suda u Beogradu su mu izrekla kazne od preko 20 godina zatvora.

Izvor: Kurir/Nemanja nikolic/printscreen

Tihomir Krstić (44) koji je juče uhapšen u Rakovici zbog sumnje da je u subotu u Bloku 37 na Novom Beogradu pokušao da ubije ženu (67) ima krcat dosije i do sada je za krađe, razbojništva ali i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti osuđivan najmanje sedam puta!

Kako je potvrđeno za Kurir, prvi put osuđen je 2003. sa samo 22 godine i to presudom tadašnjeg Drugog opštinskog suda, na kaznu zatvora od godinu dana zbog krađe.

"Narednu presudu izrekao mu je tadašnji Prvi opštinski sud u Beogradu 2004., takođe na godinu dana i obavezno lečenje narkomana, potom je osuđen presudom iz 2006. tada Okružnog suda u Beogradu zbog istog krivičnog dela. Iste godine, 2006. tada Drugi opštinski sud kaznio ga je sa godinu i dva meseca zatvora. Šest godina kasnije, 2012. osuđen je pred Prvim osnovnim sudom na četiri i po godine zatvora zbog teške krađe, razbojništva i ometanja službenog lica u vršenju dužnosti. Drugi osnovni sud 2016. kaznio ga je sa pet godina i šest meseci za tešku krađu, a sa istim sudom je te godine sklopio i sporazum o priznanju krivičnog dela razbojništvo i na osnovu njega je osuđen na tri godine i osam meseci zatvora", potvrđeno je za Kurir koliko je puta osuđivan uhapšeni Krstić.

Oon je poslednji put sa odsluženja kazne u zatvoru Zabela u Požarevcu izašao pre oko dva meseca.

U galeriji pogledajte fotografije zgrade u kojoj je Krstić uhapšen:

Podsetimo, on se sumnjiči da je u subotu, oko 13 sati u stambenoj zgradi na Novom Beogradu nožem izbo ženu (67) u trenutku dok se sa unukom vraćala iz obližnjeg parka u stan. Kako se vidi na snimku sa sigurnosnih kamere, Krstić je ušao za njima u zgradu, propustio ih da prođu, a potom ženu koja mu je bila okrenuta leđima ubo devet puta. Teško povređenu ženu je potom povukao i oborio na zemlju, oteo joj torbu i išetao iz zgrade.

"U policiji su ga danas prepoznali svedoci koji su ga videli u blizini mesta napada", potvrdio je izvor Kurira.

Potraga za njim završena je juče, kada su mu pripadnici beogradske policije stavili lisice na ruke u Rakovici. Prema nezvaničnim informacijama, policajcima je rekao da je "HIV pozitivan i da je narkoman", i da je zbog toga napao ženu koju je slučajno video u parku.

Tihomir Krstić, kako se nezvanično saznaje, sutra bi trebalo da bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu protiv njega zbog pokušaja ubistva tokom razbojništva. Krstiću preti kazna od deset godina zatvora do doživotne kazne.

Prema nezvaničnim informacijama, u vreme hapšenja je živeo kod žene koju je po izlasku iz zatvora, u oktobru, upoznao. Navodno, on ima ćerku i rodom je iz Sombora.

(Kurir/MONDO)