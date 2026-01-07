Peruanski fudbaler Žoao Grimaldo prelazi u Spartu iz Praga, a Partizan dobija neočekivani novac.

Izvor: MN Press

Fudbalskom klubu Partizan neophodan je novac zbog teške finansijske situacije, ali vjerovatno ni najveći optimisti među navijačima crno-bijelih nisu očekivali da će on stići u Humsku nakon prodaje igrača koji je već dugo otpisan. Peruanski fudbaler Žoao Grimaldo (22) nije ostavio nikakav utisak u crno-bijelom taboru, pa je formu tražio na pozajmicu u Rigi, a sada će transferom u Prag napuniti kasu.

Krilni napadač iz Perua biće prodat ekipi Sparte za 1.300.000 eura, što je gotovo cjelokupan iznos koji je svojevremeno Partizan izdvojio da ga dovede u Srbiju, a srpski tim zadržaće i 15 odsto od narednog transfera. Crno-bijeli su platili 1,4 miliona ekipi Sporting Kristala, ali se Žoao Grimaldo nije naigrao fudbala nakon tog transfera. Na samo deset odigranih mečeva nije postigao gol niti asistirao saigračima, a njegov govor na terenu bio je katastrofalan.

Grimaldo je godinu dana proveo na pozajmici u Letoniji, a to mu je pomoglo da se privikne na evropski fudbal. U dresu Rige stvarno je igrao dobro - mnogo bolje nego u Partizanu, zbog čega je Predrag Mijatović i uspio da ubijedi Tomaša Rosickog da zavuče ruku u džep i otkupi Peruanca.

Pravo da otkupi Peruanca imala je i Riga, ali taj klub nije iskoristio šriliku za transfer, pa je Partizan morao da se okrene drugim rješenjima. Svakako, novac koji je zarađen od prodaje Grimalda crno-bijeli će u januaru iskoristiti da riješe goruće probleme u klubu, pošto Partizan u ovom trenutku ima zabranu registracije novih pojačanja zbog presude FIFA u slučaju Patrika Andradea.