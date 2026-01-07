"Božić nije ni veselje, ni buka": Mariji Šerifović sinčić za Božić unio badnjak, svima se obratila moćnim riječima

U domu pjevačice Marije Šerifović slavi se najradosniji hrišćanski praznik.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Marija Šerifović se oglasila na mrežama čestitavši pratiocima najradosniji hrišćanski praznik, Božić, a tom prilikom je otkrila i ko je bio zadužen za badnjak.

Njen trogodišnji sin Mario pozirao je sa badnjakom u rukama čime je pjevačica otkrila da je upravo on taj koji je sada "glava kuće", a potom je svima uputila moćne riječi.

"Božić nije vatromet.

Nije ni veselje, ni buka, ni galama.

Božić je dan kada moramo biti tihi.

Tiši nego ikada.

U toj tišini ne treba da odzvanja ništa osim zahvalnosti.

Zahvalnosti životu.

Zahvalnosti Njemu i Njegovoj žrtvi.

Zahvalnosti što nam je dato da vidimo i dišemo. Što imamo priliku da kroz ovaj život prođemo polako, svjesno, da hodamo uspravno i ostavimo trag koji nije glasan, ali je čist.

Božić nas ne poziva da slavimo, već da se sjetimo. Da budemo bolji.

I da bar na jedan dan, u toj tišini budemo ljudi kakvi bismo trebali biti svakog dana.

Mir Božji. Hristos se rodi".

"Slavu, Badnji dan i Božić nikad ne radim"

Marija Šerifović je jednom prilikom otkrila da su joj dani oko dočeka Nove godine radni, ali velike praznike provodi u krugu porodice.

- Ja 22. godine pjevam, ali 22. godine ne pjevam kada mi je slava, kad su Badnji dan, Božić i Vaskrs. Može li za te dane da se ne pjeva i ne radi? Ko mora, mora. Volim te dane, top su mi - izjavila je pjevačica svojevremeno za Telegraf.

