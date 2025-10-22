Janik Siner rangirao je najboljih 10 tenisera u istoriji, a na trećem mjestu mu je Novak Đoković. Njegova lista potpuno je šokirala mnoge...

Za Janika Sinera nije Novak Đoković najbolji teniser u istoriji tenisa. Na prvom mjestu mu je Rodžer Federer, dok je Srbin tek treći. Italijan koji hvali Srbina već neko vrijeme, priča da mu je idol, da se ugleda na njega, da je imao ogroman uticaj na to što je došao tu gdje jeste... Poslije svega toga što je pričao ga je "izdao" i stavio je Švajcarca na vrh.

Na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" Siner je dobio priliku da rangira 10 tenisera kada čuje njihova imena. Bilo je jasno od samog početka da će se tu naći sigurno imena "velike trojke", pa je lista koju je Siner napravio iznenadila mnoge. Đokovića je stavio na treće mjesto, Rodžera na prvo, a Rafu Nadala na drugo.

Jannik Sinner blind ranking the best tennis players of all time! Guess who's at no. 1?

"Za mene je Rodžer na vrhu, broj jedan", rekao je Siner kada je izabrao njega, dok je za Novaka samo rekao "treći".

Njegov izbor izazvao je veliku polemiku i na društvenim mrežama. Očekivano, najviše je oduševio sve fanove švajcarskog tenisera, a razljutio Novakove navijače.

Ovako izgleda cijela lista Janika Sinera:

Rodžer Federer Rafael Nadal Novak Đoković Pit Sampras Bjorn Borg Rod Lejver Andre Agasi Džon Mekinro Ivan Lendl Džimi Konors

"Novak mi je idol"

Samo nekoliko dana prije nego što je ova lista objavljena, Siner je pričao da mu je Novak idol i da mu je mnogo pomogao u karijeri.

"Novak je uzor za sve, posebno za nas mlađe. Gledati ga kako trenira, kako se sprema za ovakve momente. Ono šta je uradio u svojoj karijeri je nevjerovatno. Gledam ga kao idola. Velika mi je čast i privilegija da igram protiv njega. Srećan sam zbog pobjede, ali sam i srećan što je tu, što igramo na turnirima. Hvala i navijačima na podršci koju daju i njemu i svima nama", rekao je Siner.

Siner izdao Italiju, sad je na udaru

Siner je na egzibiciji u Arabiji osvojio nagradu od šest miliona dolara i dobio je reket od čistog zlata. Poslije toga je saopštio da neće igrati za Italiju u Dejvis kupu i razbjesnio je mnoge zbog toga.

Smatraju ga sada za "izdajnika", pošto je odlučio da se ne odazove i da ne igra za nacionalni tim. Sa njim bi svakako bili prvi favoriti za titulu, a na završnom turniru reprezentacija će igrati Karlos Alkaraz.